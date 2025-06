Die MAG Group Holding, ein diversifiziertes, multinationales Immobilienentwicklungsunternehmen, gab heute den offiziellen Startschuss für Riviera Heights, das mit Spannung erwartete erste Luxuswohnprojekt in Marsa Zayed, Jordaniens größter gemischt genutzter Strandgemeinde.

Riviera Heights ist das erste Projekt eines Plans zur Umgestaltung eines 320 Hektar großen Abschnitts der jordanischen Küste am Roten Meer in ein internationales Tourismus- und Wohngebiet.

Riviera Heights wird aus vier 35-stöckigen Luxus-Apartmentgebäuden bestehen, die sich über 51.000 m2 am südlichen Rand des Entwicklungsgebiets Marsa Zayed erstrecken. Das Projekt umfasst mehr als 1.250 Apartments direkt am Meer.

Moafaq A. Al Gaddah, Gründer und Chairman der MAG Group Holding, erklärte: "Riviera Heights fängt die wahre Essenz Jordaniens ein seine Herzlichkeit, sein Erbe und seine Kultur. Wir verleihen Aqaba neues Leben und wirtschaftliche Dynamik, indem wir lebendige Orte schaffen, die eine echte Verbindung zu seiner außergewöhnlichen Küste am Roten Meer fördern. Gemeinsam mit der AD Ports Group verfolgen wir die Vision, einen Ort zu schaffen, der eine breite Palette anspruchsvoller Reisender anspricht und an dem sich jeder wirklich zu Hause fühlt."

Die Bauarbeiten sind bereits im Gange, und die Fertigstellung von Riviera Heights wird für das erste Quartal 2028 erwartet.

Mohamed Juma Al Shamisi, Managing Director und Group CEO der AD Ports Group, erklärte: "Wir begrüßen den Start von Riviera Heights, der den offiziellen Baubeginn in Marsa Zayed markiert, dem neuesten und spannendsten Tourismus- und Wohnprojekt am Roten Meer. Unter der kompetenten Leitung unserer Führung in den Vereinigten Arabischen Emiraten tätigen die AD Ports Group und die MAG Group Holding eine strategische Investition in die jordanische Wirtschaft, die langfristige Arbeitsplätze und Wirtschaftswachstum in einer Region schaffen wird, die sich durch ihre einzigartige natürliche Küstenlandschaft auszeichnet."

Riviera Heights bildet das Fundament für Marsa Zayeds Vision einer lebendigen, modernen Gemeinschaft am Wasser. Es wird neben der Phase 1 des Marsa Zayed-Projekts errichtet, das sich letztendlich über 1,2 km entlang der Küste des Roten Meeres erstrecken und einen Yachthafen, ein Hotel, Hotelapartments mit Strandclub, einen alten Souq-Marktplatz mit 50 Einzelhandelsgeschäften, einen Yachtclub und ein Besucherzentrum umfassen wird.

Marsa Zayed ist Jordaniens Flaggschiff im Tourismusbereich und zählt zu den ehrgeizigsten Immobilienentwicklungsprojekten im Nahen Osten.

