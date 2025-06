NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Volvo B auf "Buy" mit einem Kursziel von 350 schwedischen Kronen belassen. Er sehe weiterhin Anzeichen für eine aufgestaute Nachfrage in den USA und Europa, doch die Unsicherheit belaste die Absatzzahlen auf kurze Sicht, schrieb Michael Aspinall in einer am Dienstag vorliegenden Brancheneinschätzung. Die Konsens-Gewinnprognosen für das laufende Quartal erschienen zwar zu konservativ. Der Experte geht aber von einer nachlassenden Auftragsdynamik in Europa sowie einer anhaltenden US-Schwäche aus./gl/men



Veröffentlichung der Original-Studie: 03.06.2025 / 13:08 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.06.2025 / 13:08 / ET





ISIN: SE0000115446

