Zero Networks hat seit der B-Finanzierungsrunde mehr als 100 Millionen USD und ein Umsatzwachstum von 300 erzielt, wodurch sich das Machtverhältnis in der Cybersicherheit von den Angreifern zu den Verteidigern verschiebt

Zero Networks, Cybersicherheitsunternehmen und Wegbereiter im Bereich der Mikrosegmentierung, gab heute bekannt, dass es bei der C-Finanzierungsrunde 55 Millionen USD aufgebracht hat. Diese Mittelaufbringung stärkt die Position von Zero Networks an der Spitze des Zeitalters der Verteidiger ein Paradigmenwechsel in der Cybersicherheit, wobei die Last der Anstrengungen nicht mehr von den Verteidigern getragen wird, die auf Bedrohungen reagieren, sondern von den Angreifern, die proaktive identitäts- und netzwerkgesteuerte Kontrollen überwinden müssen.

Zero Networks is proud to have raised $55 million in Series C funding.

Highland Europe leitete die Finanzierungsrunde, an der sich auch die bestehenden Investoren F2 Venture Capital, PICO Venture Partners, Venrock und U.S. Venture Partners (USVP) beteiligten. Damit beläuft sich die Gesamtfinanzierung von Zero Networks auf über 100 Millionen USD. Jacob Bernstein, Firmenchef bei Highland Europe, stößt zum Vorstand des Unternehmens.

Seit der B-Finanzierungsrunde hat Zero Networks seinen Kundestamm verdreifacht, seine Mitarbeiterzahl verdoppelt und ein Umsatzwachstum von mehr als 300 erzielt. Angetrieben wurde dies durch die wachsende Dringlichkeit für das Unternehmen, laterale Bewegungen zu unterbinden und echte Zero-Trust-Kontrollen durchzusetzen. Laterale Bewegung ist auch weiterhin eine bestimmende Taktik bei den meisten Ransomware- und Lieferkettenangriffen, und die meisten Unternehmen sind aufgrund fehlender Mikrosegmentierung stark gefährdet. Herkömmliche Tools konzentrieren sich auf den Netzwerkrand. Doch sobald dieser überwunden ist, können sich Angreifer häufig unbemerkt tage- oder wochenlang frei bewegen. Genau das soll Zero Networks verhindern.

Im Mittelpunkt des Ansatzes von Zero Networks steht seine radikal einfache Mikrosegmentierungslösung. Die Mikrosegmentierung wurde lange als Goldstandard zur Verhinderung lateraler Bewegung angeführt, ihr wird jedoch historisch auch eine zu komplizierte Implementierung und Skalierung zugeschrieben. Zero Networks hat das Narrativ geändert mit einer agentenlosen, automatisierten Lösung, durch die die Mikrosegmentierung endlich wirksam und unkompliziert wird. Diese Leistung wurde durch ein rekordverdächtiges Wachstum im Jahr 2024 und durchgängige Fünf-Sterne-Bewertungen der Kunden bestätigt.

Diese neue Investition befördert die nächste Wachstumsphase des Unternehmens, darunter eine Erweiterung des Teams in den Bereichen Vertrieb und Marketing, Forschung und Entwicklung und Kundendienst. Zudem wird die Finanzierung genutzt, um Investitionen zur Markteinführung in Nordamerika, EMEA und APAC zu erhöhen und kontinuierliche Innovation für die preisgekrönten Lösungen von Zero Networks zu unterstützen.

"Mikrosegmentierung war lange das Kronjuwel der Netzwerkverteidigung und wurde für ihre Wirksamkeit gelobt, aufgrund ihrer Komplexität jedoch vernachlässigt", sagte Benny Lakunishok, CEO und Mitgründer von Zero Networks. "Diese Mittelaufbringung bestätigt alles, was wir vom ersten Tag an behauptet haben dass wir die Segmentierung einfach, skalierbar und wirksam genug machen können, um Ransomware einzudämmen und laterale Bewegung an ihrem Ursprung zu stoppen. Außerdem bietet sie jedem Netzwerkverteidiger da draußen eine unglaubliche Gelegenheit, die Aufholjagt zu beenden und endlich die Kontrolle zu übernehmen."

Zero Networks ist führend im Bereich der modernen Mikrosegmentierung, das komplette Produktangebot umfasst aber auch die Lösungen Zero Trust Network Access (ZTNA) und Identity Least Privilege auf einer einheitlichen Plattform. Durch die identitätsbasierte Durchsetzung sorgt die patentierte, MFA-gesteuerte Methode von Zero Networks für Zugriff mit geringsten Rechten für alle Benutzer, Geräte und Workloads. Dies führt zu Zero Trust, das seinem Namen wirklich gerecht wird.

"Das vielversprechendste, aber häufig missverstandene Tool im Bereich der Cybersicherheit ist die Mikrosegmentierung", sagte Jacob Bernstein, Firmenchef bei Highland Europe. "Diese Technik ist ein wesentlicher Bestandteil einer proaktiven Zero-Trust-Architektur, die Angriffe von vornherein verhindert, anstatt bloß auf sie zu reagieren. Seit den ersten Bewertungen von Zero Networks wurde sehr deutlich, dass die Kunden Zero nicht einfach nur mögen sie lieben es. Dies ist eine Bestätigung für jeden, vom Gründungsteam bis hin zu den zuletzt eingestellten Mitarbeitern auf allen Ebenen, die sorgfältig ausgewählt werden, um die Kunden von Zero zu bedienen und innovative Lösungen zu entwickeln. Ich freue mich darauf, eng mit Zero Networks zusammenzuarbeiten, einem Unternehmen, das meiner Meinung nach phänomenalen Erfolg und gewaltige Ergebnisse für seine Kunden erzielen wird."

Zero Networks ist am 6. und 7. August 2025 auf der Black Hat USA. Besuchen Sie das Team an Stand 2251. Sie möchten nicht bis August warten? Sehen Sie sich in einer virtuellen selbstgesteuerten Produkttour an, wie einfach die Mikrosegmentierungslösung von Zero ist.

Weitere Informationen zu Zero Networks finden Sie unter zeronetworks.com.

Über Zero Networks

Zero Networks revolutioniert die Netzwerksicherheit mit seiner einfachen Mikrosegmentierungslösung, die Ransomware stoppt und innerhalb weniger Tage implementiert werden kann. Verglichen mit Legacy-Mikrosegmentierungslösungen, die zeitaufwendige manuelle Prozesse erfordern, sparen Unternehmen, die Zero Networks nutzen, durch die Automatisierung von Asset Tagging und Richtlinienerstellung durchschnittlich 86 an Gesamtbetriebskosten. In Kombination mit den fortschrittlichen Lösungen Identity Segmentation und Zero Trust Network Access und unterstützt durch MFA auf Netzwerkebene beschleunigt die Plattform von Zero Networks Zero-Trust-Initiativen in Unternehmen jeder Größe. Dieser umfassende Ansatz ermöglicht es Unternehmen, laterale Bewegungen zu verhindern, Compliance-Anforderungen zu übertreffen, höchste Auditbewertungen zu erzielen und jeden Penetrationstest zu bestehen. Weitere Informationen finden Sie unter zeronetworks.com.

