Die TOURISE Awards sind eine Auszeichnung für die wirkungsvollsten Reiseziele der Welt. Mit ihr werden Kultur, Verbundenheit und Innovation im Tourismus gewürdigt.Fünf Kategorien stehen für Nominierungen offen, wobei eine Hauptauszeichnung von einer unabhängigen Jury aus globalen Tourismusexperten ausgewählt wird.

Nominierungen sind bis zum 9. Juli möglich. Die Gewinner werden auf dem TOURISE-Gipfel in Riad geehrt, der vom 11. bis 13. November 2025 stattfindet.

Die TOURISE Awards wurden heute offiziell als neuer globaler Maßstab zur Würdigung von Exzellenz bei Tourismuszielen offiziell ins Leben gerufen. Die Auszeichnung würdigt Orte, die die Zukunft des Reisens prägen, und rückt Reiseziele ins Rampenlicht, die entlang der gesamten Reiseerfahrung einen bedeutsamen, unvergesslichen und messbaren Wert liefern. Nominierungen sind ab sofort für einzelne Reisende, Branchenprofis und Organisationen möglich, die sich leidenschaftlich dafür einsetzen, die außergewöhnlichsten Orte der Welt anzuerkennen.

Die TOURISE Awards sind eine Erweiterung der vom Tourismusministerium Saudi-Arabiens unterstützten TOURISE-Plattform, die am 22. Mai 2025 über eine virtuelle Pressekonferenz angekündigt wurde.

Im Einklang mit dem TOURISE-Ethos würdigen die Awards Reiseziele mit einer starken Identität, messbaren Auswirkungen und verantwortungsvollem Management. Berechtigte Reiseziele müssen (a) einen definierten geografischen Umfang haben (eine Stadt, Region oder Stätte), (b) eine ausgeprägte Identität und einen Charakter besitzen, der aus Kultur, Landschaftund Attraktionen stammt, die prägen, wie das Reiseziel von Reisenden wahrgenommen wird, und schließlich (c) von einer touristischen Verwaltungsinstanz unterstützt werden, die die effektive Verwaltung des Reiseziels sicherstellt.

Die TOURISE Awards umfassen fünf verschiedene Auszeichnungskategorien: "Bestes Kunst- und Kulturziel", "Bestes Abenteuerziel", "Bestes Kulinarik- und Gastronomieziel", "Bestes Shopping-Ziel" und "Bestes Entertainment-Ziel". Darüber hinaus wird eine Hauptauszeichnung für das beste Gesamtziel das Reiseziel würdigen, das in allen Aspekten der Reiseerfahrung herausragt und damit einen neuen globalen Maßstab als außergewöhnlichster Ort zum Besuchen setzt.

Jean-Philippe Cossé, CEO von TOURISE, sagte: "Tourismus ist nicht nur ein wichtiger Wirtschaftsmotor er ist ein mächtiger Vermittler zwischen Kulturen, ein Gemeinschaftsbildner und ein Treiber nachhaltigen Wandels. Während die Branche eine mutige Transformation durchläuft, ist es wichtiger denn je, die Reiseziele ins Rampenlicht zu stellen, die mit Vision, Zweck und Widerstandsfähigkeit vorangehen. Die TOURISE Awards sind unser Tribut an jene außergewöhnlichen Orte, die Reisende nicht nur willkommen heißen, sondern sie inspirieren, den Status quo in Frage stellen und die Grenzen dessen, was Tourismus erreichen kann, erweitern. Mit diesen Auszeichnungen stellen wir Reiseziele in den Mittelpunkt der globalen Diskussion und würdigen die Pioniere, die die Zukunft des Reisens gestalten."

Die TOURISE Awards werden von einer unabhängigen Jury aus branchenübergreifenden Vorreitern aus den Bereichen Reisen und Tourismus, Mode, Kulinarik, Kunst, Einzelhandel, Kultur, Abenteuer und Entertainment beurteilt:

Filip Boyen, ehemaliger CEO, Forbes Travel Guide

Michael Ellis, ehemaliger Global Director, Michelin Guides

Fiona Jeffery, ehemalige Vorsitzende, World Travel Market; ehemalige Vorsitzende Tourism for Tomorrow Awards

Renaud de Lesquen, ehemaliger CEO, Givenchy, ehemaliger Präsident Dior AM

Lars Nittve, ehemaliger Gründungsdirektor, Tate Modern

Albert Read, ehemaliger Managing Director, Condé Nast

Caroline Rush, ehemalige CEO, British Fashion Council

Omar Samra, UN-Goodwill-Botschafter, Bergsteiger und Polarforscher

Bernold Schroeder, ehemaliger CEO, Kempinski; Pan Pacific

Berechtigte Reiseziele werden anhand von 10 Bewertungskriterien evaluiert, die in drei Schlüsselbereiche gruppiert sind: Angebot, Preis-Leistungs-Verhältnis, Komfort. Die Jury bewertet, wie Reiseziele in diesen Bereichen abschneiden unter Berücksichtigung dessen, was sie bieten, wie zugänglich und besucherfreundlich sie sind, welchen Gesamtwert sie bieten und vor allem, welche Qualität und Wirkung die Erfahrung hat. Dabei werden Faktoren wie Authentizität, Innovation, Inklusion, Barrierefreiheit, Unterkunftsvielfalt und Sicherheit berücksichtigt, die alle zur Fähigkeit eines Reiseziels beitragen, eine bedeutsame und unvergessliche Reise zu ermöglichen.

Die Gewinner der ersten TOURISE Awards werden auf dem TOURISE-Gipfel bekannt gegeben, der vom 11. bis 13. November in Riad stattfindet. Auf dem Gipfel werden führende Stimmen aus den Bereichen Tourismus, Reisen, Investitionen und Innovation zusammenkommen von Staatsoberhäuptern und visionären CEOs bis hin zu Kreativen, Disruptoren und globalen Investoren. Er wird als Plattform dienen, um mutige Ideen zu entfachen, transformative Partnerschaften aufzubauen und neue Standards für die Zukunft des Reisens zu setzen.

Sie haben die Möglichkeit, mitzubestimmen, wer die ersten TOURISE Awards für die außergewöhnlichsten Reiseziele der Welt erhält. Nominieren Sie das Reiseziel, von dem Sie glauben, dass es einen Unterschied macht, über das Awards-Portal https://www.tourise.com/en/awards. Nominierungen sind vom 2. Juni bis zum 9. Juli möglich.

Um mehr über TOURISE zu erfahren: www.tourise.com.

