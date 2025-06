Shenzhen, China (ots/PRNewswire) -Angesichts des weltweit steigenden Energiebedarfs werden konventionelle Klimaanlagen aufgrund ihrer Umweltbelastung und Betriebskosten zunehmend kritisch betrachtet. TCL revolutioniert die Kühltechnologie mit seiner bahnbrechenden Lösung T-AI Energy-Saving - einer intelligenten Lösung, die KI-gesteuerte Optimierung nutzt, um die Effizienz zu steigern. Dies ist ein bedeutender Schritt in Richtung nachhaltigem Komfort, der fortschrittliche Klimatisierung mit verantwortungsbewusstem Energieverbrauch verbindet.Angesichts der zunehmenden Sorge um Luftverschmutzung und Bakterienübertragung in geschlossenen Räumen müssen moderne Klimaanlagen über fortschrittliche Funktionen wie Frischluftreinigung und UVC-Tiefsterilisation verfügen, um die Raumluftqualität zu verbessern. Herkömmliche Geräte verbrauchen jedoch bis zur Hälfte des Stroms eines Haushalts, und ihre Fluorkohlenwasserstoff-Kältemittel setzen jedes Jahr große Mengen an CO2-äquivalenten Treibhausgasen frei.Um diesen Herausforderungen zu begegnen, führt TCL eine Reihe von neun proprietären Klimaanlagentechnologien ein, darunter die T-AIEnergy-Saving Technology, die ausgewählte TCL-Modelle mit dynamischen Temperaturalgorithmen, intelligenten Datensystemen und Dual-Engine-Synergie ausstattet. Dieses fortschrittliche System bietet präzise Klimatisierung, Effizienzoptimierung in Echtzeit und Anpassungsfähigkeit an unterschiedliche Umgebungen und architektonische Anforderungen.Die neueste T-AI-Energiespartechnologie kombiniert intelligente Sensorik mit präziser Klimasteuerung. Mithilfe hochpräziser Umgebungssensoren und fortschrittlicher KI-Analysen überwacht das System kontinuierlich selbst geringfügige Veränderungen der Raumbedingungen und reagiert entsprechend. Seine selbstlernenden Algorithmen verarbeiten umfassende Temperatur- und Feuchtigkeitsdaten, um ein adaptives Umgebungsprofil zu erstellen, das optimalen Komfort bei maximaler Effizienz gewährleistet.Darüber hinaus nutzt das T-AI-System Deep-Learning-Algorithmen, um Betriebsmuster vorherzusagen und zu optimieren. So wird Energieverschwendung durch unnötige Kühl- und Entfeuchtungszyklen intelligent reduziert und gleichzeitig ein ideales Komfortniveau aufrechterhalten.Die T-AI-Technologie ist von SGS, einer weltweit anerkannten Prüfstelle, zertifiziert, wodurch ihre außergewöhnliche Leistung und Effizienz bestätigt wird. Diese Innovation ist bereits für die Klimageräte TCL FreshIN 3.0 und TCL BreezeIN 2.0 verfügbar und wird in den kommenden Jahren auch in weiteren Modellen zum Einsatz kommen.Informationen zu TCLTCL ist eine führende Marke in der Unterhaltungselektronik und weltweit führender TV-Markenhersteller. Das Unternehmen ist mittlerweile in über 160 Märkten auf der ganzen Welt tätig. TCL hat sich auf die Forschung, Entwicklung und Herstellung von Produkten der Unterhaltungselektronik spezialisiert, angefangen von Fernsehern, Audiogeräten, Haushaltsgeräten, mobilen Geräten und Smartglasses bis hin zu kommerziellen Displays. Besuchen Sie die TCL-Website unter https://www.tcl.com.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2702147/TCL_T_AI_Energy_Saving.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/mehr-als-nur-kuhlung--tcl-integriert-ki-innovationen-in-energiesparende-klimatechnologien-302472500.htmlPressekontakt:Pressearbeit Europa,eupr@tcl.comOriginal-Content von: TCL, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/127783/6048384