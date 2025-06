Gold bleibt ein zentraler Indikator für Inflationssorgen, geopolitische Unsicherheit und wirtschaftliche Risiken. Kaum ein anderes Gut reagiert so feinfühlig auf makroökonomische Entwicklungen und politische Spannungen. Aktuell zeigt sich der Goldpreis in starker Verfassung: Mit 3359 US-Dollar je Unze liegt er rund 1,4 % im Plus auf Sicht der letzten 24 Stunden. Damit setzt sich die positive Entwicklung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...