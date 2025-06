München (ots/PRNewswire) -Vom 7. bis 9. Mai präsentierte die Voltage Group auf der Intersolar Europe 2025 in München ihre vorkonfektionierten Verkabelungssysteme ALEX®, IBEX® und LYNX® . Diese Plug-and-Play-Lösungen können den Kabelverbrauch um bis zu 33 % und die Installationszeit um bis zu 50 % reduzieren und stoßen damit auf großes Interesse auf dem europäischen Markt.Die Anforderungen Europas erfüllen: Schneller, intelligenter, zuverlässigerAngesichts steigender Arbeitskosten und immer knapperer Zeitpläne steht die europäische Solarindustrie unter zunehmendem Druck, Projekte schneller und zuverlässiger abzuwickeln und gleichzeitig die Investitions- und Betriebskosten zu kontrollieren. In PV-Großprojekten stellen Steckverbinder in Verkabelungslösungen, die für die Gesamtstabilität des Systems von entscheidender Bedeutung sind, weiterhin eine der häufigsten Fehlerquellen dar. Dies wird häufig durch unsachgemäße Installation und falsche Anschlüsse verschlimmert, die den Großteil der technischen Risiken während der Bereitstellung und des Betriebs ausmachen.Plug-and-Play-Technologie, die auf Leistung ausgelegt istBei Voltage arbeiten unsere Ingenieure bereits in einer frühen Projektphase mit dem Ingenieurteam des Kunden zusammen, um gemeinsam maßgeschneiderte Lösungen zu entwickeln und Risiken wie unsachgemäße Installation und falsche Anschlüsse effektiv zu minimieren.Die Verkabelungssysteme IBEX® und ALEX® von Voltage sind werkseitig montiert und für String-Wechselrichter und komplexes Gelände, wie z. B. Hänge, optimiert. Ihre modularen Aluminiumverlängerungen ermöglichen eine schnelle, fehlerfreie Installation mit minimalem Arbeitsaufwand vor Ort.Ebenfalls vorgestellt wurde das LYNX®-Trunk-Bussystem - die Komplettlösung von Voltage, die herkömmliche Kombinationsboxen und String-Kabelbäume in einer einzigen, skalierbaren Einheit zusammenfasst. Dies verringert die Komplexität und vereinfacht die Stromübertragung von den Modulen zum Netz.Alle Verkabelungssysteme werden umfassenden Werksprüfungen unterzogen, einschließlich 1500-V-Gleichstrom-Hochspannungsprüfungen, IP68-Wasserdichtigkeitsprüfungen und visuellen Crimp-Kontrollen. Voltage gewährt auf seine Produkte eine Garantie von fünf Jahren - mehr als doppelt so lang wie der Branchenstandard - und unterstützt Kunden so dabei, ihre langfristigen Betriebs- und Wartungskosten erheblich zu senken.Projekte mit digitaler Technik stärkenVoltage geht über die Hardware hinaus und bietet End-to-End-Support mit technischen und digitalen Dienstleistungen:- 3D-Modellierung - Visualisieren Sie das vollständige Layout vor Baubeginn- Voltage Connect - Überwachen Sie den gesamten Projektlebenszyklus über eine cloudbasierte Projektmanagement-Plattform- Voltage Reality - VR-basierte Installationstrainings zur Optimierung der InstallateurqualifikationDieser umfassende Ansatz erhöht die Projekteffizienz und die Installationsqualität für EPC-Unternehmen und Entwickler gleichermaßen und reduziert gleichzeitig menschliche Fehler und das Verletzungsrisiko.Europa auf dem Weg zu Plug-and-Play-NormenWährend in Nordamerika und Australien vorgefertigte Kabelbäume weit verbreitet sind, setzt man in Europa seit langem auf die traditionelle Verkabelung mit einzelnen Kabeln - ein Verfahren, das langsamer, fehleranfälliger und wartungsintensiver ist. Die Marktveränderungen begünstigen jetzt rationalisierte Lösungen.Voltage hat seinen Ansatz durch weltweite Projekte verfeinert und führt nun Plug-and-Play-Systeme in Europa ein. Das Unternehmen gründete 2024 seine Europazentrale in Frankfurt, um die regionalen Kunden besser bedienen zu können. Auf der Intersolar 2025 bestätigten Gespräche mit europäischen Branchenvertretern die starke Nachfrage nach schnelleren und hochwertigeren Verkabelungslösungen.Voltage setzt sich dafür ein, die europäische Solarbranche beim Übergang zu einer effizienteren, kostengünstigeren und digitalen Zukunft zu unterstützen.Connecting Power, Connecting People.Informationen zur Voltage GroupDie Voltage Group wurde im Jahr 2015 gegründet und ist ein weltweit führender Anbieter von Lösungen für die elektrische Systemintegration (EBOS) für Solarkraftwerke im Versorgungsmaßstab. Der Hauptsitz befindet sich in Chapel Hill, North Carolina, mit einer europäischen Zentrale in Frankfurt, Deutschland.Voltage verzeichnet ein kontinuierliches Wachstum gegenüber dem Vorjahr und bietet innovative, wertorientierte Technologien, die die Installationseffizienz, Sicherheit und langfristige Systemleistung verbessern. Das Unternehmen hat sich der exzellenten Dienstleistung verschrieben und unterstützt eine intelligentere Projektdurchführung durch fortschrittliche Visualisierungstools wie 3D-Renderings, 360-Grad-Begehungen und Virtual-Reality-Vorschauen. Seine Flaggschiffprodukte - LYNX®, ALEX® und IBEX®- können zusammen mit hochwertigen MV- und DC-Versorgungskabeln zu flexiblen, maßgeschneiderten Lösungen angepasst werden, die den individuellen Anforderungen jedes Kunden gerecht werden. 