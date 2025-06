BST Global, der führende Anbieter von KI-gestützten Project Intelligence-Lösungen für die AEC-Branche, veranstaltete vom 6. bis 8. Mai 2025 in Palm Beach, Florida, seinen zweiten jährlichen AI Summit. Die hochkarätige Veranstaltung brachte 12 Vordenker aus einigen der weltweit einflussreichsten Unternehmen zusammen, darunter Arcadis, Arup, AtkinsRéalis, Gensler, GHD, Jacobs, Mott MacDonald, NVIDIA, Parsons, Stantec und WSP, um Einblicke zu geben, wie KI die Zukunft der AEC-Branche neu gestaltet. Die Teilnehmer sowie die breitere AEC-Community lobten den AI Summit 2025 für seine aktuellen Inhalte und die Auswahl an Branchenvorreitern.

BST Global Chief Executive Officer Javier A. Baldor officially kicks off the AI Summit's first full day of sessions by presenting his perspective on the driving forces impacting the AEC industry and the world at large. He shares three key ways AI and big data will transform nearly every aspect of our industry, along with exclusive new research to support his findings. (Photo: BST Global)