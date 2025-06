75 Mio. US-Dollar Vorauszahlung an Agenus für die Übertragung von Produktionsanlagen

50 Mio. US-Dollar bedingte Zahlungen an Agenus

Exklusive Lizenz für BOT/BAL in Indien und Sri Lanka

16 Mio. US-Dollar Kapitalbeteiligung zu 7,50 US-Dollar pro Aktie

Agenus Inc. Nasdaq: AGEN), ein führendes Unternehmen im Bereich der immunonkologischen Innovation, gab heute bekannt, dass es endgültige Partnerschaftsvereinbarungen mit Zydus Lifesciences Ltd. (NSE: ZYDUSLIFE), einschließlich ihrer Tochtergesellschaften/verbundenen Unternehmen, im Folgenden als "Zydus" bezeichnet, um die klinische Entwicklung zu beschleunigen, die weltweite Produktion auszuweiten und den Zugang von Patienten zu Botensilimab und Balstilimab (BOT/BAL) zu verbessern.

Die strategische Zusammenarbeit umfasst den Austausch der hochmodernen CMC-Einrichtungen für Biologika von Agenus in Emeryville, Kalifornien, und Berkeley, Kalifornien, gegen eine Vorabzahlung in Höhe von 75 Millionen US-Dollar. Agenus erhält zusätzlich bis zu 50 Millionen US-Dollar an bedingten Zahlungen, die durch Produktionsaufträge für BOT/BAL ausgelöst werden. Zydus, ein multinationales Pharmaunternehmen mit Sitz in Indien, über 27.000 Mitarbeitern und Niederlassungen in 55 Ländern, wird ein BioCDMO-Geschäft aufbauen und die Anlagen als seine Flaggschiff-Standorte in den USA nutzen, um weltweit biopharmazeutischen Unternehmen Auftragsfertigungsdienstleistungen für Biologika anzubieten.

Agenus wird durch einen exklusiven Fertigungsvertrag für BOT/BAL der erste BioCDMO-Kunde von Zydus und stellt damit die BLA- und Markteinführungsvoraussetzungen für die Kombinationsbehandlung sicher. Diese Zusammenarbeit ermöglicht es Agenus, den Wert seiner Fertigungsanlagen zu erschließen und strategisches Kapital zu sichern, um BOT/BAL zur weltweiten Zulassung und Vermarktung zu bringen.

Agenus wird Zydus außerdem eine exklusive Lizenz zur Entwicklung und Vermarktung von BOT und BAL in Indien und Sri Lanka gewähren und dabei die etablierte Marktpräsenz und Infrastruktur von Zydus nutzen. Zydus wird Agenus eine Lizenzgebühr in Höhe von 5 Prozent des Nettoumsatzes in diesen Ländern zahlen.

Als Zeichen des gegenseitigen Engagements wird Zydus außerdem eine strategische Kapitalbeteiligung an Agenus erwerben, indem es rund 2,1 Millionen Stammaktien zu einem Preis von 7,50 US-Dollar pro Aktie kauft, was einem Bruttoerlös von insgesamt rund 16 Millionen US-Dollar entspricht. Agenus beabsichtigt, den Nettoerlös aus dem Verkauf der erworbenen Aktien als Betriebskapital und für allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden und die laufende klinische Entwicklung, Zulassung und potenzielle Vermarktung von BOT/BAL zu beschleunigen.

Durch die Bündelung der bahnbrechenden Forschungs- und Entwicklungskapazitäten von Agenus mit der weltweiten Fertigungs-, Vermarktungs- und operativen Stärke von Zydus schafft diese Partnerschaft die Voraussetzungen für eine neue Ära der Krebsimmuntherapie in Indien und darüber hinaus.

"Angesichts des offenbar kurz bevorstehenden Handelsabkommens zwischen den Vereinigten Staaten und Indien herrscht bei den Handelspartnern beider Länder neues Vertrauen in die Zukunft der indisch-amerikanischen Beziehungen", sagte Dr. Garo Armen, CEO von Agenus. "Beide Länder erkennen zunehmend, dass die Vereinigten Staaten die Sicherheit der Lieferketten für Biopharmazeutika gewährleisten müssen. Wir arbeiten mit Zydus zusammen, um die künftigen klinischen Studien für BOT/BAL und schließlich dessen weltweite Präsenz in der Onkologie zu beschleunigen. Diese Vereinbarung ist ein Ausdruck des Vertrauens in die Zukunft von Agenus und in das regulatorische Umfeld der Vereinigten Staaten. Die Regierung hat ein Umfeld geschaffen, das diese beiden Handelspartner zusammengebracht hat. Die Vereinigten Staaten sind der zweitgrößte Handelspartner Indiens. Aus diesen Gründen und aufgrund des starken Kooperationsgeistes, den wir mit unseren neuen Partnern bei Zydus spüren, haben wir uns entschlossen, diese Partnerschaft jetzt einzugehen."

"Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit Agenus zur Weiterentwicklung von BOT/BAL, das das Potenzial hat, jährlich Tausenden von Patienten in unseren Kernmärkten Indien und Sri Lanka sowie Millionen von Patienten mit soliden Tumoren weltweit zu helfen. Wir planen klinische Studien zur Prüfung von BOT/BAL sowohl im Frühstadium als auch im Spätstadium der Erkrankung sowie eine Ausweitung über Darmkrebs hinaus auf andere wichtige Krankheitsbilder wie dreifach negativen Brustkrebs", sagte Dr. Sharvil Patel, Geschäftsführer von Zydus Lifesciences Ltd.

Die Transaktion unterliegt den üblichen Abschlussbedingungen und einer zufriedenstellenden Due-Diligence-Prüfung. Die Parteien streben den Abschluss der Vereinbarungen innerhalb von 60 Tagen an.

Berater

Im Rahmen dieser Bemühungen wurde Agenus von Biotech Value Advisors (BVA), einer strategischen Beratungsfirma, beraten, die Unterstützung bei der Transaktionsstruktur, der Auswahl der Partner und den Verhandlungen leistete.

Über Agenus

Agenus ist ein führendes Unternehmen im Bereich der Immunonkologie, das sich mit einer umfassenden Pipeline von Immuntherapeutika auf die Behandlung von Krebserkrankungen konzentriert. Das Unternehmen wurde 1994 mit dem Ziel gegründet, die Patientengruppe, die von einer Krebsimmuntherapie profitiert, durch Kombinationsansätze zu erweitern. Dazu nutzt es ein breites Repertoire an Antikörpertherapeutika, adoptiven Zelltherapien (über MiNK Therapeutics) und Adjuvanzien (über SaponiQx). Agenus verfügt über robuste End-to-End-Entwicklungskapazitäten, die kommerzielle und klinische cGMP-Produktionsstätten, Forschung und Entdeckung sowie eine globale Präsenz im Bereich der klinischen Operationen umfassen. Agenus hat seinen Hauptsitz in Lexington, Massachusetts. Weitere Informationen finden Sie unter www.agenusbio.com oder @agenus_bio. Informationen, die für Investoren wichtig sein könnten, werden regelmäßig auf unserer Website und in unseren sozialen Medien veröffentlicht.

Über Zydus Lifesciences

Zydus Lifesciences Ltd. ist ein innovatives, globales Life-Science-Unternehmen, dessen übergeordnetes Ziel es ist, Menschen ein freieres, gesünderes und erfüllteres Leben zu ermöglichen. Das Unternehmen entdeckt, entwickelt, produziert und vermarktet eine breite Palette von Therapien für den Gesundheitsbereich. Die Gruppe beschäftigt weltweit über 27.000 Mitarbeiter, darunter 1.400 Wissenschaftler in der Forschung und Entwicklung, und ist von ihrer Mission angetrieben, durch hochwertige Gesundheitslösungen, die das Leben verbessern, neue Möglichkeiten in den Biowissenschaften zu erschließen. Die Gruppe strebt danach, durch bahnbrechende Entdeckungen Leben zu verändern. Weitere Informationen finden Sie unter www.zyduslife.com

Über Botensilimab (BOT)

Botensilimab (BOT) ist ein humaner Fc-verstärkter CTLA-4-blockierender Antikörper, der sowohl die angeborene als auch die adaptive Anti-Tumor-Immunantwort verstärkt. Sein neuartiges Design nutzt Wirkmechanismen, um die Vorteile der Immuntherapie auf "kalte" Tumoren auszuweiten, die im Allgemeinen schlecht auf die Standardtherapie ansprechen oder gegenüber herkömmlichen PD-1/CTLA-4-Therapien und investigativen Therapien refraktär sind. Botensilimab verstärkt die Immunantwort bei einer Vielzahl von Tumorarten, indem es T-Zellen primiert und aktiviert, intratumorale regulatorische T-Zellen herunterreguliert, myeloische Zellen aktiviert und langfristige Gedächtnisreaktionen induziert.

Etwa 1.200 Patienten wurden in klinischen Studien der Phasen 1 und 2 mit Botensilimab und/oder Balstilimab behandelt. Botensilimab allein oder in Kombination mit dem in der Entwicklung befindlichen PD-1-Antikörper Balstilimab von Agenus hat bei neun metastasierten Krebsarten im Spätstadium klinische Reaktionen gezeigt. Weitere Informationen zu den Studien mit Botensilimab finden Sie unter www.clinicaltrials.gov.

Über Balstilimab (BAL)

Balstilimab ist ein neuartiges, vollständig humanes monoklonales Immunglobulin G4 (IgG4), das die Interaktion von PD-1 (programmierter Zelltodprotein 1) mit seinen Liganden PD-L1 und PD-L2 blockiert. Es wurde bisher bei über 900 Patienten untersucht und hat bei mehreren Tumorarten klinische Wirksamkeit und ein günstiges Verträglichkeitsprofil gezeigt.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die gemäß den Safe-Harbor-Bestimmungen der US-amerikanischen Wertpapiergesetze getroffen wurden, darunter Aussagen zu den Botensilimab- und Balstilimab-Programmen, den erwarteten regulatorischen Zeitplänen und Einreichungen sowie alle anderen Aussagen, die die Wörter "können", "glauben", "erwarten", "voraussichtlich", "hoffen", "beabsichtigen", "planen", "prognostizieren", "schätzen", "wird", "etablieren", "potenziell", "Überlegenheit", "Klassenbester" und ähnliche Ausdrücke, die dazu dienen, zukunftsgerichtete Aussagen zu kennzeichnen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich davon abweichen. Zu diesen Risiken und Ungewissheiten zählen unter anderem die Faktoren, die im Abschnitt "Risikofaktoren" unseres jüngsten Jahresberichts auf Formular 10-K für 2024 und in den nachfolgenden Quartalsberichten auf Formular 10-Q, die bei der Securities and Exchange Commission eingereicht wurden, beschrieben sind. Agenus warnt Anleger davor, sich in erheblichem Maße auf die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen. Diese Aussagen gelten nur zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung, und Agenus übernimmt keine Verpflichtung, die Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Alle zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen in ihrer Gesamtheit diesem Vorbehalt.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

