Minerva Biotechnologies hat den Artikel "Effective CAR T cell targeting of a MUC1 cleavage product" (Effektives CAR-T-Zell-Targeting eines MUC1-Spaltprodukts) im Journal for ImmunoTherapy of Cancer veröffentlicht: https://jitc.bmj.com/content/13/5/e010577.

Das neuartige Ziel, MUC1*, ist ein krebsspezifischer Wachstumsfaktorrezeptor, der auf der Oberfläche von 75 der soliden Tumore exprimiert wird. In dieser Studie verglichen wir die Wirksamkeit, Persistenz und Antigenempfindlichkeit von drei MUC1*-CARs, die alle durch dasselbe Antikörperfragment auf den Tumor gerichtet sind, jedoch unterschiedliche kostimulatorische Domänen aufweisen; ein Konstrukt enthält die 1XX-Mutationen in der zytoplasmatischen CD3?-Domäne.

Wir zeigten in Tiermodellen, dass MUC1*-CAR-1XX die Persistenz von CAR-T-Zellen erhöht und das Wiederauftreten von Tumoren unterdrückt, indem er die Abtötung von Krebszellen mit niedriger Antigenexpression ermöglicht. "Diese Ergebnisse in strengen Tiermodellen sind sehr ermutigend für die Entwicklung von 1XX-CAR-T-Zellen zur Behandlung solider Tumore", sagte Michel Sadelain, Erfinder der 1XX-Technologie. "Sie unterstreichen zudem das Potenzial der gezielten Therapie gegen die gespaltene Form von MUC1, bekannt als MUC1*."

Die In-vivo-Wirksamkeit von MUC1*-zielgerichteten CAR-1XX-T-Zellen gegen heterogene Tumore, die definierte Anteile von Krebszellen mit niedriger bzw. hoher Antigenexpression enthalten, lässt darauf schließen, dass eine große Patientengruppe mit einer auf MUC1* ausgerichteten CAR-T-Zell-Immuntherapie behandelt werden könnte.

Obwohl seit 30 Jahren bekannt ist, dass MUC1 in 75?% der soliden Tumore aberrant exprimiert wird, wurde bislang keine auf MUC1 gerichtete Therapie von der Food and Drug Administration zugelassen. Ein Teil des Problems besteht darin, dass die Identifizierung der exakten Form von MUC1, die das Tumorwachstum und die Metastasierung antreibt, umstritten bleibt. Die Entwicklung eines MUC1*-Antikörpers, der selektiv die mit Krebs assoziierte Form des Wachstumsfaktorrezeptors erkennt, wie hier beschrieben, stellt einen wichtigen Fortschritt dar.

Minerva verfügt über eine IND-Zulassung der FDA für MUC1*-CAR22, der in vivo länger persistiert und so eine dauerhaftere Reaktion bei der Behandlung solider Tumoren ermöglicht.

Wir danken dem Memorial Sloan Kettering Cancer Center für die Lizenz der 1XX-Technologie.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250602321089/de/

Contacts:

Minerva Biotechnologies Ron Axelrod raxelrod@minervabio.com 617-785-9491