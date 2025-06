Classover setzt auf Solana: US-Unternehmen plant SOL-Käufe für bis zu 900 Millionen Dollar

Der Kryptomarkt zeigt sich in der ersten Juniwoche volatil. Nachdem Bitcoin in den Wochen zuvor ein neues Allzeithoch bei rund 112.000 US-Dollar markierte, notiert der Kurs aktuell rund 6 Prozent darunter bei etwa 105.000 US-Dollar. Auch Solana steht unter Druck: Der Preis fiel innerhalb einer Woche von über 170 auf derzeit 155 US-Dollar - ein Rückgang im zweistelligen Prozentbereich. Dennoch bleibt der mittelfristige Trend aus charttechnischer Sicht intakt. Fundamentale Entwicklungen wie der Aufbau neuer Krypto-Reserven durch Unternehmen stärken zusätzlich die Marktstruktur - insbesondere mit Fokus auf Solana.

Classover Holdings startet aggressive SOL-Akkumulation

Das US-Bildungsunternehmen Classover Holdings kündigt eine weitreichende strategische Neuausrichtung an: Künftig soll Solana (SOL) als zentraler Bestandteil der eigenen Treasury-Strategie dienen. Dazu wurde ein Finanzierungsrahmen in Höhe von bis zu 500 Millionen US-Dollar geschaffen - bereitgestellt durch eine Vereinbarung mit Solana Growth Ventures LLC. Bis zu 80 Prozent der Erlöse sollen direkt in den Kauf von SOL fließen.

Der erste Schritt ist bereits erfolgt: Classover erwarb 6.472 Solana-Token im Gegenwert von rund 1,05 Millionen US-Dollar. Mit dieser Anfangsinvestition wurde nach eigener Aussage der Grundstein für den Aufbau einer langfristigen Solana-Reserve gelegt. Zusätzlich zur aktuellen Vereinbarung hatte das Unternehmen zuvor bereits ein separates Aktienfinanzierungsprogramm in Höhe von 400 Millionen US-Dollar abgeschlossen. Zusammengenommen ergibt sich damit ein potenzielles Gesamtvolumen von 900 Millionen US-Dollar zur Umsetzung der Krypto-Strategie.

Solana etabliert sich als zweite Säule neben Bitcoin

Immer mehr börsennotierte Unternehmen integrieren Kryptowährungen in ihre Finanzstrategie. Besonders Bitcoin dient dabei als digitales Reserve-Asset - prominente Beispiele sind Strategy (ehemals MicroStrategy) oder jüngst auch Gamestop. Neben Bitcoin gewinnt jedoch auch Solana als Reservewährung an Bedeutung. So baut nicht nur Classover gezielt eine SOL-Reserve auf, sondern auch andere Unternehmen setzen auf das Solana-Ökosystem.

Das kanadische Unternehmen SOL Strategies will über einen Basisprospekt bis zu eine Milliarde US-Dollar einsammeln, um flexibel in Solana-Projekte zu investieren. Validator-Betrieb und Staking stehen im Fokus. Auch Upexi Inc., an der Nasdaq gelistet, verlagert Teile seiner Kapitalallokation in den Kryptosektor. 100 Millionen US-Dollar sollen laut April-Deal primär in den Erwerb und das Staking von SOL fließen. Der Aufbau digitaler Reserven entwickelt sich damit zu einem übergreifenden Trend - mit Solana zunehmend als zweite große Säule neben Bitcoin.

Solaxy Presale: Erste Layer-2-Lösung für Solana sammelt über 45 Millionen Dollar

Doch auch im Solana-Ökosystem gibt es mit einer lebendigen Entwicklercommunity ständig Verbesserungen. Solaxy tritt hier als ambitioniertes Infrastrukturprojekt auf, das gezielt auf die wachsenden Skalierungsanforderungen innerhalb des Solana-Ökosystems reagiert. Während Solana mit hoher Transaktionsgeschwindigkeit punktet, zeigte sich zuletzt bei abruptem Nutzeransturm, etwa durch virale Meme-Coins, dass das Netzwerk an Belastungsgrenzen stößt. Genau hier setzt Solaxy an - mit einem modularen Layer-2-Ansatz, der Transaktionen außerhalb des Mainnets effizient vorverarbeitet und anschließend gebündelt einpflegt.

Aktuell läuft der öffentliche Presale, bei dem frühe Unterstützer zu festen Konditionen einsteigen können. Der Erwerb erfolgt direkt auf der offiziellen Website von Solaxy. Hier lässt sich das Wallet verbinden, der Kauf tätigen und von attraktiven Staking-Renditen von über 90 Prozent profitieren. Der Presale endet in rund einer Woche, womit für Anleger etwas Eile geboten ist. Die technische Architektur orientiert sich an erprobten Rollup-Prinzipien und überträgt dieses Prinzip erstmals konsequent auf Solana.

