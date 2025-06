FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Mittwoch, den 4. Juni 2025



TERMINE UNTERNEHMEN

07:30 AUT: Voestalpine, Jahreszahlen

09:00 DEU: Ströer, Hauptversammlung (online)

09:00 LUX: Stabilus, Capital Markets Day

10:00 DEU: VDMA, Auftragseingang April 2025

10:00 DEU: Auto1 Group, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Cewe Stiftung, Hauptversammlung in Oldenburg 10:00 DEU: Mediclin, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Patrizia, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Renk, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Procredit Holding AG, Hauptversammlung in Frankfurt 10:00 DEU: LPKF, Hauptversammlung in Garbsen

11:00 DEU: Koenig & Bauer AG, Hauptversammlung in Würzburg 19:00 USA: Airbnb, Hauptversammlung



TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

FRA: Air France-KLM, Hauptversammlung

SWE: Autoliv, Capital Markets Day



TERMINE KONJUNKTUR

POL: Zentralbank, Zinsentscheid

02:30 JPN: Jibun Bank PMI Dienste 5/25 (2. Veröffentlichung) 09:00 CZS: Verbraucherpreise 5/25 (vorläufig)

09:00 ESP: Industrieproduktion 4/25

09:15 ESP: HCOB PMI Dienste 5/25

09:45 ITA: HCOB PMI Dienste 5/25

09:50 FRA: HCOB PMI Dienste 5/25 (2. Veröffentlichung) 09:55 DEU: HCOB PMI Dienste 5/25 (2. Veröffentlichung) 10:00 EUR: HCOB PMI Dienste 5/25 (2. Veröffentlichung) 14:15 USA: ADP-Beschäftigung 5/25

15:45 USA: S&P Global PMI Dienste 5/25 (2. Veröffentlichung) 16:00 USA: ISM Index Dienste 5/25

16:30 USA: EIA-Ölbericht (Woche)

20:00 USA: Fed, Beige Book



SONSTIGE TERMINE

08:00 DEU: Destatis: Heizen mit Wärmepumpen: Neubauten nach Heizenergie, Produktion, Außenhandel, Jahr 2024

10:00 DEU: Bundeskabinett

+ 11.30 Statement von Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) zum Wachstumsbooster

10:00 DEU: Online-Pk Bitkom zu «Digital Office - so digital arbeiten deutsche Unternehmen» mit Bitkom-Hauptgeschäftsführer Bernhard Rohleder

DEU: Bundestag

+ 13.00 Regierungsbefragung mit Außenminister Johann Wadephul (CDU) und Entwicklungsministerin Reem Alabali-Radovan (SPD)

13:00 BEL: Ist Bulgarien bereit für den Euro? EU-Kommission legt Bericht vor

BEL: EU-Kommission präsentiert Plan für ukrainische Kriegsflüchtlinge

DEU: BDEW Kongress 2025 "Mehr als Energie" u.a. mit Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU), Bundesumweltminister Carsten Schneider (SPD) und Bundesminister für Digitales, Karsten Wildberger (CDU) + 13.45 Keynote Bundeswirtschaftsministerin Reiche

+ 14.15 Rede Bundesumweltminister Schneider



FRA: BNP Paribas Exane CEO conference - 2025 (bis 5.6.25) u.a. mit Deutsche Börse, Symrise, EssilorLuxottica, Volkswagen, Evonik, Continental, Bayer

DEU: Wirtschaftsministerkonferenz (WMK), Stuttgart



USA: Neue US-Zölle von 50 Prozent auf Stahl und Aluminium sollen in Kraft treten

°

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi