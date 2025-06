Bitcoin-Kurs trotzt geopolitischen Spannungen - Oliver Michel analysiert bei Der Aktionär TV

In der neuen Ausgabe von Aktionär TV bespricht Johanna Krämer mit Oliver Michel von Tokentus die aktuelle Lage an den Kryptomärkten. Trotz geopolitischer Spannungen, einem schwächelnden US-Konsum und wachsenden Schuldenbergen zeigt sich der Bitcoin-Kurs weiterhin robust. Nach sieben grünen Wochen folgte zuletzt eine rote Woche - aus Sicht Michels allerdings nur ein Zwischenstopp in einem übergeordneten Aufwärtstrend.

Ausschnitt außerdem Interview mit den wichtigen CME Zahlen, Quelle: https://www.youtube.com/watch?v=mMqn5w9KR0M

USA als Triebkraft

Besonders auffällig: Während makroökonomische Daten wie das US-BIP (-0,3?% auf -2?% revidiert) und die PCE-Inflation positiv überraschten, verharrt das FedWatch Tool in seiner Prognose - Zinssenkungen im September und Dezember sind weiterhin eingepreist. Der US-Arbeitsmarkt wird zum Wochenabschluss erneut im Fokus stehen. Auch das viel beachtete Treffen zwischen Jerome Powell und Donald Trump hat kaum Impulse geliefert. Michel betont, wie wichtig es ist, sich nicht von kurzfristigen Nachrichten beeinflussen zu lassen: "Entkoppeln ist das Stichwort."

Charttechnisch sieht Michel die aktuelle Phase als das "letzte Ringen" vor dem nächsten Schub. Auch bei den US-Indizes S&P 500 und Nasdaq spricht vieles für eine baldige Fortsetzung des Trends - vorausgesetzt, eine letzte Korrektur vollzieht sich planmäßig. Zielmarken zwischen 24.000 und 24.500 Punkten für den Nasdaq scheinen realistisch. Für Bitcoin erwartet Michel kurzfristig eine Korrektur in den Bereich zwischen 93.000 und 96.000 US-Dollar, bevor es weiter in Richtung 115.000 bis 120.000 US-Dollar geht. Ein Rücksetzer unter 100.000 wäre aus seiner Sicht nicht kritisch.

Rücksetzer sind Teil des Verlaufs, Quelle: https://www.youtube.com/watch?v=mMqn5w9KR0M

Die Bitcoin-Dominanz bleibt stabil, Altcoins warten weiter auf den "Rollover". Ethereum zeigt bereits starkes Momentum - über 87?% Kursplus in 56 Tagen und das niedrigste Exchange Supply seit 7 Jahren deuten auf Nachfrage hin. Auch XRP gerät wieder stärker in den Fokus institutioneller Investoren, u.a. mit Investitionsplänen aus Saudi-Arabien und China. Solana zeigt relative Stärke, während ADA ins Hintertreffen gerät und nun sogar von TRON überholt wurde.

Besorgniserregend bleibt die weltweite Schuldenlage. Die globale Verschuldung hat mit 324 Billionen US-Dollar ein neues Allzeithoch erreicht. In den USA liegt die Zinslast bereits über den Militärausgaben. Kombiniert mit einem Rekordniveau an unrealisierten Verlusten bei US-Banken, einem schwächelnden Immobilienmarkt und geopolitischen Spannungen mit China und Russland, baut sich ein riskantes Gesamtbild auf.

Damit könnte trotz geopolitscher Unsicherheiten der nächste Altcoin Zyklus schon bald starten. Ein guter Indikator für die Investitionsbereitschaft sind hier auch immer Presales - Solaxy kann als Solana Layer 2 beispielsweise schon 43,7 Millionen US-Dollar am Vorverkaufskonto verzeichnen, einer der stärksten Presales des heurigen Jahres.

Technisches Novum bringt Potenzial

Das Projekt positioniert sich als erste Layer-2-Lösung für Solana, eine Blockchain, die zwar mit hoher Geschwindigkeit und niedrigen Transaktionskosten punktet, aber unter hoher Auslastung wiederholt mit Netzwerkproblemen zu kämpfen hat. Solaxy setzt genau hier an: Durch ein technisches Layer-2-Konstrukt will man Skalierbarkeit und Zuverlässigkeit entscheidend verbessern.

Die zugrunde liegende Architektur basiert auf sogenannten Rollups - Transaktionen werden außerhalb der Solana-Chain gebündelt verarbeitet und in verdichteter Form zurück auf die Hauptchain geschrieben. Dadurch entsteht weniger Netzwerklast auf Solana selbst. Nutzer profitieren von schnelleren und günstigeren Transaktionen bei gleichzeitig höherer Sicherheit.

Testnet und Bridge sind schon Live, Quelle: https://solaxy.io/dedevupdate

Ein weiteres Highlight ist das automatisierte Routing-System von Solaxy. Dieses analysiert in Echtzeit die Auslastung im Solana-Netzwerk und leitet Transaktionen je nach Bedarf über Layer 1 oder Layer 2. So wird garantiert, dass Staus vermieden werden und Transaktionen zuverlässig durchgehen - selbst in Phasen hoher Aktivität.

Solaxy zieht derzeit massive Aufmerksamkeit auf sich. Nur noch 12 Tage verbleiben im Vorverkauf - Sollte das Tempo anhalten, könnten noch vor dem Ende die 50 Millionen US-Dollar überschritten werden. Damit dürfte Solaxy schon jetzt als der erfolgreichste Presale des Jahres 2025 gelten.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.