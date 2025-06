DJ TAGESVORSCHAU/ Mittwoch, 4. Juni

=== *** 07:30 AT/Voestalpine AG, Jahresergebnis 09:00 LU/Stabilus SE, Capital Markets Day *** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Mai PROGNOSE: 51,8 zuvor: 52,9 *** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Mai PROGNOSE: 47,4 1. Veröff.: 47,4 zuvor: 47,3 Einkaufsmanagerindex gesamt (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 48,0 1. Veröff.: 48,0 zuvor: 47,8 *** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Mai PROGNOSE: 47,2 1. Veröff.: 47,2 zuvor: 49,0 Einkaufsmanagerindex gesamt (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 48,6 1. Veröff.: 48.6 zuvor: 50,1 *** 10:00 DE/Auto1 Group SE, HV *** 10:00 DE/Renk Group AG, HV *** 10:00 DE/Ströer SE & Co KGaA, HV 10:00 DE/Cewe Stiftung & Co KGaA, HV 1H 10:00 DE/LPKF Laser & Electronics SE, HV 10:00 DE/Patrizia SE, HV 10:00 DE/Procredit Holding AG & Co KGaA, HV *** 10:00 DE/VDMA, Auftragseingang Maschinen- und Anlagenbau *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone (2. Veröffentlichung) Mai PROGNOSE: 48,9 1. Veröff.: 48,9 zuvor: 50,1 Einkaufsmanagerindex gesamt (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 49,5 1. Veröff.: 49,5 zuvor: 50,4 *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Mai PROGNOSE: 50,2 1. Veröff.: 50,2 zuvor: 49,0 11:00 DE/Koenig & Bauer AG (KBA), HV *** 14:15 US/ADP-Arbeitsmarktbericht Mai Beschäftigung privater Sektor PROGNOSE: +110.000 Stellen zuvor: +62.000 Stellen *** 14:30 US/Atlanta-Fed-Präsident Bostic und Fed-Gouverneurin Cook, Teilnahme an Fed Listens Event *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI Service (2. Veröffentlichung) Mai PROGNOSE: 52,3 1. Veröff.: 52,3 zuvor: 50,8 *** 15:45 CA/Bank of Canada, Ergebnisse des geldpolitischen Rats Overnight Rate PROGNOSE: 2,75% zuvor: 2,75% *** 16:00 US/ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe Mai PROGNOSE: 52,1 Punkte zuvor: 51,6 Punkte *** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) Vorwoche *** 20:00 US/Fed, Beige Book *** 22:05 DE/Überprüfung Index-Zusammensetzung DAX-Familie - US/Verdopplung der Einfuhrzölle auf Stahl und Aluminium von 25 auf 50 Prozent tritt in Kraft - US/Bundeskanzler Merz, Reise nach Washington D.C. (bis 06.06.) ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

