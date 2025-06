© Foto: Jonathan Raa - NurPhoto

CrowdStrike wächst stark, doch die Umsatzprognose enttäuscht. Nachbörslich verliert die Aktie 6 Prozent. Anleger reagieren nervös auf steigende Kosten und verhaltene Erwartungen.Die CrowdStrike-Aktie ist am Dienstag nach Börsenschluss unter Druck geraten. Grund dafür war, dass der Cybersecurity-Spezialist zwar solide Quartalszahlen veröffentlichte, mit seinem Ausblick auf das laufende Quartal jedoch enttäuschte. Die Anleger reagierten enttäuscht - die Aktie verlor im nachbörslichen Handel an der Nasdaq mehr als 6 Prozent. Im ersten Geschäftsquartal 2026, das am 30. April endete, erzielte CrowdStrike einen Umsatz von 1,1 Milliarden US-Dollar und lag damit genau im Rahmen der …