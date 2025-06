EQS-News: SFC Energy AG / Schlagwort(e): Auftragseingänge

SFC Energy AG erhält Großauftrag von Norlys Fibernet A/S in Dänemark - Wasserstoff-Brennstoffzellen für die Stromversorgung kritischer Telekommunikationsinfrastruktur Wasserstoff-Brennstoffzellen zur Sicherung wichtiger Knotenpunkte für kritische Datenverkehrsinfrastruktur

Erster Großauftrag für neu gegründete Tochtergesellschaft SFC Energy Denmark

Lieferung von insgesamt 235 kW Brennstoffzellenleistung, Installation und Inbetriebnahme erfolgen zwischen August und Dezember 2025 Brunnthal/München, Deutschland, 4. Juni 2025 - Die SFC Energy AG ("SFC", F3C:DE , ISIN: DE0007568578 ), ein führender Anbieter von Brennstoffzellen für stationäre, portable und mobile Hybrid-Stromversorgungslösungen, hat den ersten Großauftrag für ihre im Jahr 2024 gegründete dänische Tochtergesellschaft SFC Energy Denmark ApS ("SFC Denmark") erhalten. SFC wird ihre Wasserstoff-Brennstoffzellen-Technologie für sogenannte Point of Presence ("PoP")-Stationen im Glasfaser-Breitbandnetz des dänischen Glaserfaser-Großhandelsunternehmens Norlys Fibernet A/S bereitstellen. Diese Stationen werden mit stationären Wasserstoff-Brennstoffzellenlösungen von SFC ausgestattet, um eine zuverlässige und klimaneutrale Notstromversorgung sicherzustellen. Norlys Fibernet hat bereits mehr als 160 PoP-Stationen mit Wasserstoff-Brennstoffzellen gegen Stromausfälle abgesichert. Diese Technologie stammt ursprünglich von Ballard Power Systems Europe A/S, dessen stationäres Wasserstoff-Brennstoffzellen-Geschäft seit dem vergangenen Jahr Teil der SFC Energy Unternehmensgruppe ist. Dies ist der erste Großauftrag, den SFC von Norlys Fibernet gewinnen konnte. Norlys Fibernet betreibt PoP-Stationen in ganz Dänemark, die als wichtige Knotenpunkte der Breitbandinfrastruktur der Region fungieren, indem sie verschiedene Glasfasernetzwerke verbinden und den konsolidierten Datenverkehr verwalten. Als Teil der kritischen Infrastruktur benötigen diese technischen Zentren einen zuverlässigen Schutz vor Stromausfällen. Anstelle der weitverbreiteten Dieselgeneratoren oder Batterien hat sich Norlys Fibernet für emissionsfreie Wasserstoff-Brennstoffzellen entschieden, um eine nachhaltige und wartungsarme Energieerzeugung zu ermöglichen. Mit diesem jüngsten Auftrag wird die Zahl der PoP-Stationen von Norlys Fibernet, die mit emissionsfreier Notstromversorgung ausgestattet sind, deutlich steigen. Der Auftrag umfasst Wasserstoff-Brennstoffzellen des Typs EFOY Hydrogen 5.0 Fuel Cell von SFC, die in den stationären und skalierbaren Energielösungen EFOY H 2 Rack R5 und EFOY H 2 Rack R10 zum Einsatz kommen. Insgesamt wird damit eine Gesamtleistung von 235 kW bereitgestellt. Die Lieferung, Installation und Inbetriebnahme erfolgen im Zeitraum von August bis Dezember des laufenden Geschäftsjahres. Die anschließende Wartung übernehmen Techniker von SFC Denmark. Dr. Peter Podesser, Vorstandsvorsitzender der SFC Energy AG: "Wir sind sehr dankbar für den Großauftrag von Norlys Fibernet - dieser bestätigt die strategische Entscheidung unserer Expansion im Wasserstoff-Brennstoffzellenmarkt. Mit der Übernahme des stationären Wasserstoff-Brennstoffzellen-Geschäfts von Ballard im vergangenen Jahr in Dänemark - einschließlich Technologie, IP und Kundenbasis - haben wir die Basis geschaffen, um in dieser Region gezielt zu wachsen. Wie geplant können wir nun auf bestehendes Know-how, Strukturen und langjährige Kundenbeziehungen zurückgreifen. In Verbindung mit der wachsenden Nachfrage nach Notstromlösungen im Glasfaser-Breitbandmarkt und anderen Märkten für kritische Infrastrukturen sind wir gut positioniert, um unser Geschäft in Skandinavien weiter profitabel auszubauen." Magnus Just Olesen, Chief Operating Officer der Norlys Fibernet A/S: "Bei Norlys Fibernet betreiben wir PoP-Stationen, um zuverlässige Verbindungen zwischen verschiedenen Glasfasernetzen zu gewährleisten. Dies ist besonders wichtig in Krisensituationen oder bei Stromausfällen. Wasserstoff-Brennstoffzellen bieten maximale Versorgungssicherheit, geringen Wartungsaufwand und Klimaneutralität. Damit sind sie ideal für die Sicherung kritischer Infrastrukturen. Im Vergleich zu Batterielösungen haben Brennstoffzellen den Vorteil, dass sie den Bedarf an Seltenen Erden weitgehend eliminieren und Ultrakondensatoren nutzen. Damit unterstützt die Brennstoffzellen-Technologie direkt unsere ESG-Strategie." Weitere Informationen zu den Clean Energy und Clean Power Management Lösungen von SFC Energy unter sfc.com .



Zur SFC Energy AG

Die SFC Energy AG ( www.sfc.com ) ist ein führender Anbieter von Wasserstoff- und Methanol-Brennstoffzellen für stationäre, portable und mobile Hybrid-Stromversorgungslösungen. Mit den Geschäftsfeldern Clean Energy und Clean Power Management ist die SFC Energy AG ein nachhaltig profitabler Brennstoffzellenproduzent. Seine mehrfach ausgezeichneten Produkte vertreibt das Unternehmen weltweit und verkaufte bislang mehr als 75.000 Brennstoffzellen. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Brunnthal/München, Deutschland, und betreibt operative Niederlassungen in Indien, Kanada, den Niederlanden, Rumänien, Dänemark, dem Vereinigten Königreich und den Vereinigten Staaten von Amerika. Die SFC Energy AG notiert im Prime Standard der Deutschen Börse und gehört seit 2022 dem Auswahlindex SDAX an (WKN: 756857 , ISIN: DE0007568578 ).



Über Norlys Fibernet A/S

Norlys besitzt mit mehr als 900.000 Anschlüssen das größte Glasfasernetz Dänemarks. Mit unserem offenen Glasfasernetz haben Privatkunden und Unternehmen die Möglichkeit, aus 14 verschiedenen Anbietern Internet-, TV- und Streaming-Dienste auszuwählen. Weitere Informationen finden Sie unter norlys.dk/fritvalg .



SFC Investor Relations und Presse:

CROSS ALLIANCE communication GmbH

Susan Hoffmeister

Tel. +49 89 125 09 03-33

Email: susan.hoffmeister@sfc.com

Web: sfc.com



Norlys Fibernet A/S Kontakt:

Michelle Hald

Press Officer Norlys

Tel. +45 7210 8354

Email: michal@norlys.dk



Thomas Klose Jensen

Press Advisor Norlys

Tel. +45 7210 8354

Email: jthoma@norlys.dk



