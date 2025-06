EILMELDUNG: Neue Bohrergebnisse zeigen bedeutende Gold-Antimon-Zone in Nevada - Entsteht hier eine strategische US-Entdeckung?

Anzeige / Werbung Investoren - der Knoten platzt, und das Momentum nimmt rasant Fahrt auf. NevGold hat soeben eine weitere Serie herausragender Bohrergebnisse von seinem Vorzeigeprojekt Limousine Butte in Nevada gemeldet. Dieser Artikel wurde von Nevgold veröffentlicht und genehmigt.

Liebe Leserinnen und Leser, bei diesen Gehalten und mit dem Rückenwind der US-Kritische-Rohstoffe-Politik, die zunehmend Fahrt aufnimmt und geopolitisch immer relevanter wird - insbesondere im Hinblick auf Europas Versorgungssicherheit - könnte NevGold kurz davor stehen, eines der bedeutendsten Gold-Antimon-Vorkommen Nordamerikas zu erschließen. Neue Bohrergebnisse bringen zusätzliche Dynamik Am 3. Juni 2025 meldete NevGold eine bedeutende Reihe neuer Oxid-Gold-Antimon-Durchschneidungen aus der Zone Resurrection Ridge: LB018: 1,47 g/t AuEq über 74,7 Meter (0,45 g/t Au und 0,23 % Sb), inklusive: 3,59 g/t AuEq über 18,2 Meter (0,92 g/t Au und 0,60 % Sb) 4,61 g/t AuEq über 6,0 Meter (0,31 g/t Au und 0,96 % Sb)

LB030: 2,03 g/t AuEq über 12,2 Meter (0,58 g/t Au und 0,32 % Sb) Diese Ergebnisse sind nicht nur hochgradig - sie sind oxidisch, oberflächennah und enthalten signifikante Antimon-Werte. Eine kritische Kombination zu einem Zeitpunkt, an dem US-Entscheidungsträger die inländische Produktion strategischer Mineralien mit Nachdruck priorisieren.



Auf einer soliden Basis aufbauen Diese neuen Resultate ergänzen eine bereits beeindruckende Liste an Durchschneidungen aus Resurrection Ridge und Cadillac Valley, darunter: LIM-40 : 4,07 g/t AuEq über 54,9 Meter (1,20 g/t Au, 0,64 % Sb)

LIM-45 : 3,02 g/t AuEq über 36,6 Meter (1,23 g/t Au, 0,40 % Sb)

LB006 : 2,46 g/t AuEq über 86,9 Meter (1,11 g/t Au, 0,30 % Sb)

LB023 : 2,11 g/t AuEq über 67,1 Meter (1,30 g/t Au, 0,18 % Sb) Das mineralisierte System erstreckt sich inzwischen über mehr als 5 Kilometer, mit über 30 weiteren Bohrlöchern, deren Ergebnisse noch ausstehen. Mit jedem neuen Resultat wird das Ausmaß - und das Wertpotenzial - deutlicher. Der Antimon-Faktor: Strategisch und knapp Ende 2024 schränkte China den Export von Antimon in die USA ein - und rückte damit die fast vollständige Abhängigkeit der USA von ausländischen Lieferquellen ins Rampenlicht. In der Folge erließ die US-Regierung im März 2025 eine weitreichende Executive Order, die die heimische Produktion kritischer Rohstoffe wie Antimon priorisiert - inklusive: Aktivierung des Defense Production Act

Beschleunigte Genehmigungen im Rahmen von FAST-41

Zugang zu Kapital über die Development Finance Corporation (DFC) NevGolds Projekt Limousine Butte liegt genau an der Schnittstelle dieses politischen Rückenwinds und eines durch Bohrungen bereits definierten Vorkommens. Was Perpetuas Durchbruch für NevGold bedeutet Perpetua Resources (NASDAQ: PPTA) - der einzige andere fortgeschrittene Antimon-Entwickler in den USA - ist zum neuen Maßstab geworden. Nach Erhalt der endgültigen Genehmigung gemäß Clean Water Act (Section 404) im Mai 2025 stieg die Aktie von Perpetua auf ein Allzeithoch von 17,31 US-Dollar - ausgehend von nur 2,70 US-Dollar Anfang 2024. Das Stibnite-Projekt, das acht Jahre Genehmigungsverfahren und Umweltprüfungen durchlaufen hat, ist nun vollständig bereit für den Baubeginn. Es beinhaltet 148 Millionen Pfund Antimon und 4,8 Millionen Unzen Gold und könnte während der ersten sechs Produktionsjahre 35 % des US-Antimonbedarfs decken. Der Bewertungssprung von Perpetua zeigt deutlich: Der Markt sucht aktiv nach glaubwürdigen Antimon-Gold-Projekten in den USA. NevGold - mit oxidischen Bohrungen, wachsender Dimension und einer bevorstehenden Erstressourcenschätzung - hat das Potenzial, zum nächsten Perpetua zu werden. Darüber hinaus hält Perpetua nun sämtliche bedeutenden Bundesgenehmigungen, um eines der ökologisch am stärksten integrierten Bergbauprojekte der USA zu bauen. Das Stibnite Gold-Projekt soll nicht nur hochgradiges Gold und Antimon fördern, sondern auch ein verlassenes Altbergbaugebiet sanieren, Flüsse renaturieren und Laichgebiete für Lachse wieder zugänglich machen. Es soll über 550 Arbeitsplätze schaffen und die ländliche Region in Idaho wirtschaftlich beleben. NevGold steht nun in Nevada - einem weiteren rohstofffreundlichen US-Bundesstaat - bereit, einen ähnlichen Weg zu gehen. Clarus Securities und institutionelles Vertrauen NevGold schloss kürzlich eine erhöhte Finanzierung in Höhe von 6 Millionen CAD ab, angeführt von Clarus Securities - einer der renommiertesten Investmentbanken Kanadas mit globaler institutioneller Reichweite. Es ist bereits die zweite Zusammenarbeit dieses Teams mit Clarus, nachdem zuvor SOL Global nach einer Clarus-Finanzierung um 150 % gestiegen war. Die Beteiligung von Clarus ist ein starkes Vertrauensvotum - und ein klares Signal, dass große Akteure beginnen, sich zu positionieren. Auf dem Weg zur Ressourcenschätzung 2025 NevGold hat bereits ein Metallurgie-Testprogramm mit über 100 kg Bulk-Sample gestartet. Ziel ist die Entwicklung eines optimalen Fließschemas zur Gewinnung von Gold und Antimon. Das Unternehmen arbeitet zielgerichtet auf eine erste Gold-Antimon-Ressourcenschätzung (MRE) für Resurrection Ridge und Cadillac Valley bis Ende 2025 hin. Alle Projektbereiche bei Limousine Butte sind unter einem genehmigten Betriebsplan vollständig erlaubt - das bedeutet: Bohrungen ohne Verzögerungen. CEO Brandon Bonifacio zur Vision der Zukunft "Wir sehen weiterhin außergewöhnliche Oxid-Gold-Antimon-Ergebnisse über ein großes Gebiet des Projekts hinweg. Unser Fokus liegt jetzt auf der zügigen Weiterentwicklung von Limousine Butte zu einer ersten Gold-Antimon-Mineralressource im Jahr 2025", sagte CEO Brandon Bonifacio. "Mit über 30 ausstehenden Bohrergebnissen und einer neuen Bohrphase, die bald beginnt, erschließen wir hier gerade etwas sehr Reales - zum perfekten Zeitpunkt." Was als Nächstes kommt Ergebnisse aus über 30 weiteren Bohrlöchern

Metallurgische Ergebnisse aus dem laufenden Testprogramm

Neue Bohrkampagne startet in den kommenden Wochen

Erste Ressourcenschätzung bis Ende 2025

