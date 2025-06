FRANKFURT (dpa-AFX)



AKTIEN

DEUTSCHLAND: - GEWINNE - Der Dax dürfte zur Wochenmitte zunächst weiter zulegen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex am Mittwoch rund zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Start 0,2 Prozent höher auf 24.148 Punkte. Das Rekordhoch aus der Vorwoche bei fast 24.326 Punkten kommt wohl wieder ins Spiel nach klaren Gewinnen an der Wall Street und auch am Morgen in Asien. Am frühen Nachmittag stehen aus den USA die ADP-Beschäftigungsdaten aus dem Privatsektor auf der Agenda, die einen Vorgeschmack geben auf den offiziellen Arbeitsmarktbericht für Mai am Freitag. Kurz darauf kommen die Verteidigungsminister aus Deutschland, Großbritannien und zahlreichen anderen Staaten in Brüssel zusammen, um weitere Militärhilfen für die von Russland angegriffene Ukraine zu koordinieren

USA: - IM PLUS - Die New Yorker Börsen haben am Dienstag nach einem verhaltenen Start ihre Kursgewinne ausgebaut. Marktbeobachter verwiesen darauf, dass die jüngsten Daten vom US-Arbeitsmarkt trotz der Risiken durch die Zollpolitik von US-Präsident Donald Trump robust ausgefallen seien. Wichtiger wird allerdings der am Freitag anstehende, monatliche Arbeitsmarktbericht der Regierung. Die jüngst wieder aufflackernden, internationalen Handelsstreitigkeiten scheinen die Anleger weiterhin kaum zu ängstigen. Zum Handelsende notierte der Leitindex Dow Jones Industrial am Dienstag 0,51 Prozent höher bei 42.519,64 Punkten. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,58 Prozent auf 5.970,37 Punkte hoch. Der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 gewann 0,79 Prozent auf 21.662,58 Punkte. Damit knüpften die wichtigsten New Yorker Aktienindizes an ihre Vortagsentwicklung an.

ASIEN: - GEWINNE - Die wichtigsten Börsen Asiens haben am Mittwoch zugelegt. Der CSI-300-Index mit den wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandsbörsen stieg zuletzt um 0,5 Prozent. Der Hongkonger Hang Seng notierte kurz vor Handelsende 0,7 Prozent im Plus. Der japanische Leitindex Nikkei 225 legte im späten Handel um 0,9 Prozent zu.



DAX 24091,62 0,67%

XDAX 24138,07 0,19%

EuroSTOXX 50 5375,70 0,38%

Stoxx50 4545,06 0,32%



DJIA 42519,64 0,51%

S&P 500 5970,37 0,58%

NASDAQ 100 21662,58 0,79%

°



ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:





Bund-Future 131,19 +0,00% °



DEVISEN:





Euro/USD 1,1371 -0,02%

USD/Yen 144,24 0,16%

Euro/Yen 164,01 0,18%

°



BITCOIN:





Bitcoin 105.536 0,08%

(USD, Bitstamp)

°



ROHÖL:





Brent 65,36 -0,27 USD WTI 63,13 -0,28 USD °



/mis