© Foto: Peter Morgan - picture alliance / ASSOCIATED PRESS

JPMorgan sieht enormes Kurspotenzial bei Pinterest und traut der Social-Media-Aktie ein überraschendes Comeback an der Börse zu.Die Aktie des Social-Media-Unternehmens Pinterest bekommt neuen Rückenwind von JPMorgan, der das Papier von "Neutral" auf "Overweight" hochgestuft und das Kursziel um 5 US-Dollar auf 40 US-Dollar angehoben hat. Analyst Doug Anmuth sieht damit ein Aufwärtspotenzial von rund 25,4 Prozent. In seiner Mitteilung an Kunden nennt Anmuth eine ganze Reihe positiver Faktoren, die für Pinterest sprechen. "Angesichts solider operativer Umsetzung, möglicher positiver Überraschungen bei den Schätzungen und einer aus unserer Sicht weiterhin zurückhaltenden Positionierung am …