FEIERTAGSHINWEIS

DONNERSTAG: In Kopenhagen findet wegen des Feiertages "Grundlovsdag" kein Handel statt.

TAGESTHEMA

Die Trump-Administration hat ihre Handelspartner aufgefordert, vor der selbst gesetzten Frist in fünf Wochen ihr bestes Angebot für die Zollverhandlungen zu übermitteln. Die Pressesprecherin des Weißen Hauses, Karoline Leavitt, sagte, das Büro des Handelsbeauftragten habe diesen Brief an alle Handelspartner geschickt, um sie freundlich daran zu erinnern, dass die Frist bald abläuft. US-Präsident Donald Trump erwarte gute Verhandlungsergebnisse, "und wir sind auf dem besten Weg dahin". Zuvor hatte die Nachrichtenagentur Reuters berichtet, dass die US-Regierung bis Mittwoch die besten Angebote einholen will.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

07:30 AT/Voestalpine AG, Jahresergebnis

09:00 LU/Stabilus SE, Capital Markets Day

10:00 DE/Auto1 Group SE, HV

10:00 DE/Renk Group AG, HV

10:00 DE/Ströer SE & Co KGaA, HV

10:00 DE/Cewe Stiftung & Co KGaA, HV 1H

10:00 DE/LPKF Laser & Electronics SE, HV

10:00 DE/Patrizia SE, HV

10:00 DE/Procredit Holding AG & Co KGaA, HV

11:00 DE/Koenig & Bauer AG (KBA), HV

DIVIDENDENABSCHLAG

(bei deutschen Aktien und Aktien aus dem Stoxx- bzw. Euro-Stoxx-50-Index)

Adesso 0,75 EUR PWO AG 1,75 EUR Rhön-Klinikum 0,10 EUR Suss Microtec 0,30 EUR

AUSBLICK KONJUNKTUR

-IT 09:45 Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Mai PROGNOSE: 51,8 zuvor: 52,9 -FR 09:50 Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Mai PROGNOSE: 47,4 1. Veröff.: 47,4 zuvor: 47,3 Einkaufsmanagerindex gesamt (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 48,0 1. Veröff.: 48,0 zuvor: 47,8 -DE 09:55 Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Mai PROGNOSE: 47,2 1. Veröff.: 47,2 zuvor: 49,0 Einkaufsmanagerindex gesamt (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 48,6 1. Veröff.: 48.6 zuvor: 50,1 -EU 10:00 Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone (2. Veröffentlichung) Mai PROGNOSE: 48,9 1. Veröff.: 48,9 zuvor: 50,1 Einkaufsmanagerindex gesamt (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 49,5 1. Veröff.: 49,5 zuvor: 50,4 -GB 10:30 Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Mai PROGNOSE: 50,2 1. Veröff.: 50,2 zuvor: 49,0 -US 14:15 ADP-Arbeitsmarktbericht Mai Beschäftigung privater Sektor PROGNOSE: +110.000 Stellen zuvor: +62.000 Stellen 15:45 Einkaufsmanagerindex/PMI Service (2. Veröffentlichung) Mai PROGNOSE: 52,3 1. Veröff.: 52,3 zuvor: 50,8 16:00 ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe Mai PROGNOSE: 52,1 Punkte zuvor: 51,6 Punkte

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: Index zuletzt +/- % DAX Futures 24.187,00 +0,1% E-Mini-Future S&P-500 5.979,00 -0,0% E-Mini-Future Nasdaq-100 21.688,25 -0,1% Nikkei-225 (Tokio) 37.754,18 +0,8% Hang-Seng (Hongk.) 23.683,91 +0,7% Schanghai-Comp. 3.375,85 +0,4% Dienstag: DAX 24.091,62 +0,7% DAX-Future 24.166,00 +0,8% XDAX 24.138,07 +0,2% MDAX 30.773,34 +0,1% TecDAX 3.867,61 +1,1% SDAX 16.697,50 +0,3% Euro-Stoxx-50 5.375,70 +0,4% Stoxx-50 4.545,06 +0,3% Dow-Jones 42.519,64 +0,5% S&P-500 5.970,37 +0,6% Nasdaq Composite 19.398,96 +0,8%

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Mit einer freundlichen Eröffnung an den europäischen Aktienmärkten rechnen Marktteilnehmer am Mittwoch.Gestützt wird die Stimmung von günstigen US-Vorlagen, die auch an den asiatischen Börsen am Morgen für eine freundliche Tendenz sorgen. Vor allem bei den US-Technologiewerten ging die Erholungswelle am Dienstag weiter. Zudem setzen die Marktteilnehmer in Europa auf eine weitere Zinssenkung auf der EZB-Sitzung am Donnerstag, es wäre die sechste in Folge. Vom Zins- und vom Währungsumfeld kommt am Morgen zumindest kein Störfeuer. Impulse könnten am Mittwoch von den ADP-Zahlen zum US-Arbeitsmarkt ausgehen. Außerdem werden Einkaufsmanagerindizes für den Dienstleistungsbereich veröffentlicht.

Rückblick: Etwas fester - Im Fokus stand weiter das Thema Zölle, die Sorgen um die Entwicklung der Weltwirtschaft mit sich bringen. Die OECD senkte die globale Konjunkturprognose. Auf der anderen Seite fielen neue Inflationsdaten aus der Eurozone günstig aus und stützten, weil sie für Zinssenkungen sprechen. Zu den Gewinnern gehörten Technologietitel. Ihr Stoxx-Branchenindex gewann 0,8 Prozent. Auf der anderen Seite verlor der Index der zyklischen Rohstoffaktien mit der gesenkten OECD-Prognose 0,8 Prozent. Weiter gesucht waren auf breiter Front Rüstungsaktien. Rheinmetall legten hier mit 0,9 Prozent eher unterdurchschnittlich zu. Die Aktie wird mit Wirkung zum 23. Juni in den Euro-Stoxx-50 aufgenommen, den wichtigsten Index der Eurozone. Im Bankensektor ging es für UBS um satte 5,3 Prozent nach oben nach einer Hochstufung auf "Buy" durch Jefferies.

DAX/MDAX/SDAX/TECDAX

Fester - Das DAX-Schwergewicht SAP legte um 2 Prozent zu und steuerten damit knapp die Hälfte des DAX-Plus bei. Im MDAX blieb bei der am Vortag um über 20 Prozent abgestürzten Gerresheimer-Aktie eine Erholung aus. Der Kurs fiel um weitere 2 Prozent. Nach der Gewinnwarnung und der massiven Dividendenkürzung hagelte es Abstufungen und niedrigere Kursziele durch Analysten. Um 8 Prozent nach unten ging es für Delivery Hero, trotz relativ entspannter Kommentare von Analysten auf die Nachricht einer EU-Strafe vom Montag. Allerdings sorgte auch für Unsicherheit, dass der Investment-Chef des Großaktionärs Prosus zurückgetreten ist. Hellofresh gaben mit dem avisierten Weggang des Finanzchefs um 5,8 Prozent nach.

XETRA-NACHBÖRSE

Laut einem Händler von Lang & Schwarz wurde querbeet gekauft, gestützt von der positiven Entwicklung an der Wall Street.

USA - AKTIEN

Fester - Technologiewerten führten die Aufwärtsbewegung an. Der Nasdaq-Composite liegt nun bezogen auf den Jahresbeginn wieder im Plus. Gesprächsthema waren weiter die Zölle. Die Trump-Administration forderte die US-Handelspartner auf, vor der selbst gesetzten Frist in fünf Wochen ihr bestes Angebot für zukünftige Zölle übermitteln. Zudem sagte die Pressesprecherin des Weißen Hauses, dass der US-Präsident und der chinesische Staatschef Xi Jinping "sehr bald" ein Telefonat führen würden. Für die Aktien des KI-Schwergewichts Nvidia ging es um 2,8 Prozent nach oben, Super Micro Computer stiegen um 4,8 Prozent. Hier dürften auch zuversichtliche Aussagen des taiwanischen Chipherstellers zur Nachfrage nach KI-Chips gestützt haben. Micron Technology verbesserten sich um 4,2 Prozent, nachdem der Chiphersteller bekannt gegeben hat, dass er das erste Muster eines neuen Chips, der für KI-Anwendungen auf Smartphones entwickelt wurde, verschickt hat.

USA - ANLEIHEN

Am Rentenmarkt zeigten sich die Renditen wenig verändert, erholten sich allerdings von anfänglichen moderaten Abgaben. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen lag wenig verändert bei 4,46 Prozent. Die UBS setzt wegen der Wachstumsrisiken auf fallende US-Renditen. Ein Abrutschen der Rendite unter die Marke von 4 Prozent bei der zehnjährigen Laufzeit erwarten die Analysten in den kommenden Monaten aber nicht.

DEVISENMARKT

zuletzt +/- % 0:00 Vortag Di, 17:11 % YTD EUR/USD 1,1367 -0,1% 1,1377 1,1386 +10,5% EUR/JPY 163,96 +0,1% 163,78 163,77 +0,2% EUR/CHF 0,9371 0% 0,9371 0,9374 -0,0% EUR/GBP 0,8413 -0,0% 0,8415 0,8417 +2,1% USD/JPY 144,24 +0,2% 143,95 143,84 -9,3% GBP/USD 1,3511 -0,1% 1,3518 1,3527 +8,2% USD/CNY 7,1818 +0,1% 7,1749 7,1757 -0,3% USD/CNH 7,1931 +0,0% 7,1919 7,1895 -1,7% AUS/USD 0,6455 -0,2% 0,6466 0,6464 +4,9% Bitcoin/USD 105.517,25 -0,0% 105.521,35 106.641,80 +12,5% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

Der Dollar erholte sich nach seinem jüngsten Sechswochentief, der Dollarindex stieg um 0,6 Prozent. Gestützt wurde der Greenback dabei vor allem von einer Euro-Schwäche. Der Kurs der Gemeinschaftswährung gab nach niedriger als gedacht ausgefallenen Inflationsdaten aus dem Euroraum etwas nach. Zwar werde von der EZB am Donnerstag eine Zinssenkung ohnehin schon erwartet, die neuen Preisdaten könnten aber die Aussichten auf eine weitere Zinssenkung danach erhöhen, hieß es im Devisenhandel.

ROHSTOFFE

ÖL

zuletzt VT-Schluss +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 63,13 63,37 -0,4% -0,24 -12,6% Brent/ICE 65,37 65,61 -0,4% -0,24 -13,2% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

Brent und WTI erhöhten sich um bis zu 0,9 Prozent. Die geringen Hoffnungen auf einen Waffenstillstand in der Ukraine machten zusätzliches Angebot aus Russland unwahrscheinlicher, hieß es. Zudem bereite der US-Kongress neue Russland-Sanktionen vor, die auch den Ölsektor treffen sollen.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold 3.350,34 3.353,58 -0,1% -3,24 +28,8% Silber 30,30 30,39 -0,3% -0,09 +9,0% Platin 952,97 947,95 +0,5% 5,02 +6,6% Kupfer 4,87 4,83 +0,8% 0,04 +20,0% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

Die Dollar-Stärke belastete den Goldpreis. Die Feinunze verbilligte sich nach dem kräftigen Anstieg am Vortag um 0,8 Prozent auf 3.353 Dollar. Damit bewegte sich das Edelmetall allerdings weiter in der Nähe der zuletzt erreichten Mehrwochenhochs. Der weiter schwelende Zoll-Konflikt sorge weiter für Zulauf im vermeintlich sicheren Goldhafen.

MELDUNGEN SEIT DIENSTAG 17.30 UHR

AUSTRALIEN - Konjunktur

Australiens Wirtschaft hat sich im ersten Quartal 2025 stark abgeschwächt und bleibt damit anfällig für die sich abzeichnende Schwäche der Weltwirtschaft, zumal der globale Handelskrieg und ein Anstieg der geopolitischen Risiken das Vertrauen von Unternehmen und Verbrauchern untergraben. Das BIP wuchs lediglich um 0,2 Prozent gegenüber dem Vorquartal und um 1,3 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Ökonomen hatten mit einem Jahreswachstum von rund 1,5 Prozent gerechnet.

BAYER

hat für sein Blockbuster-Krebsmedikament Nubeqa die US-Zulassung in einer weiteren Indikation erhalten - für die Behandlung von metastasiertem kastrationssensitivem Prostatakrebs.

FREENET

Das angekündigte Aktienrückkaufprogramm startet am 4. Juni. Bis spätestens Ende des Jahres sollen eigene Aktien für bis zu 100 Millionen Euro, höchstens jedoch 4 Millionen Aktien, zurückgekauft werden.

THYSSENKRUPP NUCERA

ist mit der Durchführung einer FEED-Studie (Front-End-Engineering und Design) für eine Wasserelektrolyseanlage mit einer Kapazität von 600 Megawatt in Europa beauftragt worden. Die Realisierung des Projekts steht unter dem Vorbehalt einer endgültigen Investitionsentscheidung, die im kommenden Jahr getroffen werden könnte.

VODAFONE

Die Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit (BfDI) hat die deutsche Tochtergesellschaft von Vodafone wegen des Verstoßes gegen Datenschutzvorschriften mit zwei Geldbußen über insgesamt 45 Millionen Euro belegt.

