Wie die H.U. Group Holdings Inc. und ihre hundertprozentige Tochter Fujirebio heute ankündigten, ist jetzt der Test Lumipulse G sTREM2 für die vollautomatischen Immunoassay-Analysatoren LUMIPULSE® G erhältlich. Dieser Chemilumineszenz Enzym-Immunoassay (CLEIA) ist nur für den Forschungseinsatz bestimmt und gestattet die quantitative Messung löslicher Trigger-Rezeptoren auf myeloiden Zellen 2 (sTREM2) in menschlicher Rückenmarksflüssigkeit und menschlichem Blut in nur 35 Minuten.

sTREM2 ist ein vielversprechender Biomarker der microglialen Aktivierung (von Immunzellen des Gehirns) und vermittelt den Forschern Einblicke in Neuroinflammationen bei Alzheimer und anderen neurodegenerativen Krankheiten. So dient sTREM2 zum Erfassen der Dynamik von Entzündungsreaktionen und zur Überwachung inflammatorischer Modulatoren. Dieser Test ergänzt Fujirebios wachsendes Angebot an neurologischen Biomarkern wie GFAP, NfL oder pTau und stärkt die führende Position der Firma in aktuellen Forschungsinstrumenten für Neuro-Biomarker und Diagnostik.

"Mit der Übernahme von sTREM2 in unser neurologisches Angebot eröffnen wir einen umfassenden Blick auf die Mechanismen neurologischer Krankheiten," sagte Goki Ishikawa, der Präsident und CEO der Fujirebio Holdings, Inc. "sTREM2 ergänzt bewährte Biomarker wie GFAP, NfL oder pTau, fügt wesentliche Erkenntnisse über Neuroinflammationen hinzu und vervollständigt so das Bild von dieser Krankheit auf einer einzigen Plattform."

Für Wissenschaftler und klinisches Forschungspersonal ebnet dieser neue Test den Weg für weitere Untersuchungen und ein vertieftes Verständnis der klinischen Nutzungsmöglichkeiten dieses vielversprechenden microglialen Biomarkers. Auf den vollautomatischen Random-Access-Immunoassay-Analysatoren LUMIPULSE G gestattet der Test praktische, akkurate und stabile sTREM2-Messungen. Inzwischen sind diese Analysatoren in den alltäglichen Tests auf neurologische Krankheiten weltweit weitgehend verfügbar und erfüllen die Anforderungen an Qualität, Verarbeitungsmengen und Regelerfüllung.

Über Fujirebio

Fujirebio gehört zur H.U. Group Holdings Inc. und ist weltweit führend in Tests hoher Qualität für den Forschungseinsatz und In-vitro-Diagnosetests. Das Unternehmen hat über 50 Jahre Erfahrung in Entwurf, Entwicklung, Produktion und weltweiter Vermarktung solider In-vitro-Diagnostika aufzuweisen.

Vor über 25 Jahren entwickelte und vermarktete Fujirebio als erste Firma Biomarker für Cerebrospinalflüssigkeit unter dem Namen Innogenetics. Fujirebio bietet eine umfassende Reihe manueller und vollautomatischer Assays für neurologische Krankheiten. In beständiger Zusammenarbeit mit Organisationen und klinischen Fachkräften aus aller Welt entwickelt die Firma neue Wege zu schnellen, einfachen und kompletten Diagnose-Hilfsmitteln für neurodegenerative Krankheiten.

Weitere Informationen finden Sie unter www.fujirebio.com/neuro

