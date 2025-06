FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro ist am Mittwoch mit einem im Vergleich zum Vorabend nahezu unveränderten Kurs in den Tag gestartet. Die Gemeinschaftswährung kostete im frühen Handel 1,1365 Dollar und damit in etwa so viel wie am Dienstagabend. Am Vortag war der Euro wegen einer niedriger als erwartet ausgefallenen Inflation in der Eurozone unter Druck geraten und unter die Marke von 1,14 Dollar gefallen.

Trotz der Verluste am Mittwochmorgen bleibt das Bild für den Euro nach Einschätzung der Experten der Landesbank Helaba unter technischen Gesichtspunkten konstruktiv. Der Weg zum Test der Aprilhochs, die bei 1,1473 Dollar und 1,1573 Dollar zu lokalisieren sind, sei frei. Unterstützungen gebe es bei 1,1284 Dollar (21-Tageslinie) und am vorangegangenen Zwischentief bei 1,1210 Dollar.

Am Mittwoch stehen am Vormittag unter anderem die Einkaufsmanagerindizes für das Dienstleistungsgewerbe im Euroraum auf der Agenda. Am frühen Nachmittag folgen aus den USA die ADP-Beschäftigungsdaten aus dem Privatsektor auf der Agenda, die einen Vorgeschmack auf den offiziellen Arbeitsmarktbericht für Mai am Freitag geben./zb/mis