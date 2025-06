St. Gallen (ots) -Durch die Akquisition der Simfloc AG erweitert die Debrunner Koenig Gruppe ihre Wertschöpfungskette und baut die Vorfabrikation für Gebäudeinstallationen weiter aus. Die Übernahme macht sie schweizweit zur ersten Gesamtanbieterin (BIM2Field) - von der Modellierung (BIM) über die Planung und Produktion bis zur Montage.Die in Frauenkappelen BE beheimatete Simfloc AG ist spezialisiert auf die Montage von Vorwandsystemen, Beplankungen, Ausflockungen, Brandschutz und Isolationen. Auf der Suche nach einem Partner für erfolgreiches Wachstum im Markt hat die Simfloc AG die ideale Lösung gefunden. "Die Debrunner Koenig Gruppe strebt nach Innovationen, wodurch stetige Weiterentwicklung bei der Vorfabrikation gesichert ist. Die Übernahme bedeutet neue Chancen für uns am Markt", sagt Simon Engler, Geschäftsführer der Simfloc AG.Debrunner Koenig wird zum Gesamtanbieter für GebäudeinstallationenSchon heute erbringt die Debrunner Koenig Gruppe als Distributionsmarktführerin Dienstleistungen für Gebäudeinstallateure. Diese Leistungen beinhalten die Modellierung (BIM), die Planung sowie die Produktion von Sanitär-Vorwandsystemen, Rohrleitungen und Befestigungstechnik. Mit ihrem Know-how im Bereich Montage ergänzt die Simfloc AG das Angebot von Debrunner Koenig optimal: Durch die Übernahme wird die Gruppe schweizweit zur ersten Gesamtanbieterin für Gebäudeinstallationen.Firmenname und Erscheinungsbild von Simfloc bleiben bestehenFür Kunden und Geschäftspartner von Simfloc ändert sich nichts. Simon Engler als Geschäftsführer sowie sämtliche Mitarbeitende bleiben dem Unternehmen erhalten. Die Kundinnen und Kunden können somit weiterhin auf ihre vertrauten Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner zugehen. Auch der Firmenname und das Erscheinungsbild von Simfloc bleiben bestehen. Damit gewährleistet die Debrunner Koenig Gruppe Kontinuität und Qualität - für sie zwei wichtige Faktoren für nachhaltiges Wachstum.Weitere Infos:https://www.d-a.ch/vorfabrikation-vorwandsystemehttps://www.dkg.ch/uebernahme-simflocDebrunner Koenig GruppeDie Debrunner Koenig Gruppe mit Hauptsitz in St. Gallen ist Teil des international tätigen Konzerns Klöckner & Co SE. Die 1755 gegründete Schweizer Firmengruppe agiert als kompetente B2B-Handelspartnerin und Dienstleisterin im nationalen Markt. Sie besteht aus vier Geschäftsbereichen: "Bewehrungen" liefert Bewehrungsstähle, Bewehrungstechnik und Bewehrungszubehör. "Stahl & Metalle" und "Metall Service" bedienen den Markt mit Rohmaterial und Halbfabrikaten. "Technische Produkte" deckt weitere Bereiche des Baubedarfs unserer Bau-, Industrie- und Handwerkerkundschaft ab.Die Firmengruppe beschäftigt etwa 1450 Mitarbeitende und ist an rund 40 Standorten in der ganzen Schweiz vertreten. Zudem verfügt die Gruppe über Zentral- und Regionallager sowie Abholshops, schweizweite Verkaufsstandorte und leistungsfähige Servicecenter.Nachhaltigkeitsstrategie (https://www.dkg.ch/dkg/ueber-uns/nachhaltigkeit/)Debrunner Koenig Gruppe (https://www.dkg.ch/dkg/de/)Geschäftsbereich Bewehrungen: Debrunner Acifer Bewehrungen AG, (https://bewehrungen.ch/) Debrunner Acifer Bewehrungen AG (Bewehrungstechnik) (https://bewehrungstechnik.ch/), BEWETEC AG (https://bewetec.ch/)Geschäftsbereich Stahl & Metalle: Debrunner Acifer AG (https://shop.d-a.ch/de/)Geschäftsbereich Metall Service: Debrunner Metallservice AG (https://www.metallservice.ch/msm/de/index.html)Geschäftsbereich Technische Produkte: Debrunner Acifer AG, (https://www.d-a.ch/da/de/) PC-Tech SA, (https://www.pc-tech.ch/pct/de/index.html) Müller Wüst AG (https://www.muellerwuest.ch/)Pressekontakt:MedienstelleDebrunner Koenig AGArmin LutzLeiter UnternehmenskommunikationHinterlauben 89004 St. GallenT +41 58 235 01 01M +41 79 918 32 94alutz@dkg.chOriginal-Content von: Debrunner Koenig Gruppe, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100063290/100932242