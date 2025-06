Neue Zertifizierungen unterstreichen das Engagement von Cloudflare für den Datenschutz und belegen die Einhaltung von Datenschutzstandards in 39 Ländern weltweit

Cloudflare, Inc. (NYSE: NET), das führende Unternehmen für Konnektivitäts-Cloud-Lösungen, gab heute bekannt, dass es zu den ersten Unternehmen gehört, die offiziell nach zwei neuen globalen Datenschutzstandards zertifiziert wurden: den Global Cross-Border Privacy Rules (Global CBPR) und den Global Privacy Recognition for Processors (Global PRP). Diese brandneuen Zertifizierungen, die von einem Forum aus neun Regierungen ins Leben gerufen wurden, ermöglichen es Unternehmen wie Cloudflare, freiwillig ihr Engagement für Datenschutz- und Datensicherheitsstandards beim grenzüberschreitenden Transfer personenbezogener Daten unter Beweis zu stellen. Mit diesen neuen Zertifizierungen können Unternehmen darauf vertrauen, dass Cloudflare über geprüfte Kontrollen und Schutzmaßnahmen für Kundendaten verfügt.

"Die Führung eines globalen Unternehmens wird immer komplexer", so Matthew Prince, Mitbegründer und CEO von Cloudflare. "Globale Standards wie CBPR und PRP sind wichtig, weil sie klare, einheitliche Richtlinien für den Datenschutz festlegen und es Unternehmen erleichtern, zu wachsen und grenzüberschreitend tätig zu sein. Cloudflare legt seit jeher größten Wert auf Datenschutz wir haben neue Branchenprotokolle mitentwickelt, diese standardmäßig in unsere Produkte integriert und gehören nun zu den ersten Unternehmen, die diese neuen globalen Zertifizierungen erhalten haben."

Die globalen CBPR- und PRP-Zertifizierungen wurden von neun Regierungen in den folgenden Ländern eingeführt: Australien, Kanada, Japan, Mexiko, Republik Korea, Philippinen, Singapur, Chinesisch-Taipeh und Vereinigte Staaten. Das Vereinigte Königreich, Bermuda, Mauritius und das Dubai International Financial Centre (DIFC) sind assoziierte Mitglieder der CBPR.

Diese beiden neuen Zertifizierungen tragen dazu bei, unterschiedliche Datenschutzgesetze aus aller Welt zu überbrücken, und ermöglichen es Unternehmen, ihre Konformität mit einem international anerkannten Standard nachzuweisen. Die Global CBPR und Global PRP sind eine Reihe von Datenschutz- und Datensicherheitsstandards, die den sicheren grenzüberschreitenden Transfer personenbezogener Daten unterstützen und das Vertrauen von Verbrauchern und Unternehmen stärken sollen. Die Zertifizierungen umfassen 50 Anforderungen an die Erhebung, Verwaltung und Sicherung personenbezogener Daten durch Unternehmen auf der Grundlage von neun Leitprinzipien, darunter:

Schadensverhütung

Benachrichtigung

Beschränkung der Datenerhebung

Verwendung personenbezogener Daten

Wahlmöglichkeit

Integrität personenbezogener Informationen

Sicherheitsvorkehrungen

Zugriff und Berichtigung

Rechenschaftspflicht

Cloudflare ist derzeit auch zertifiziert nach ISO 27701 und ISO 27018, die Richtlinien für die Verarbeitung personenbezogener Daten (PII) in öffentlichen Cloud-Umgebungen festlegen, und wurde als konform mit dem EU-Verhaltenskodex für Cloud-Dienste überprüft. Der EU-Verhaltenskodex für Cloud-Dienste ist gemäß der DSGVO in den 30 EWR-Ländern (Österreich, Belgien, Bulgarien, Kroatien, Republik Zypern, Tschechische Republik, Dänemark, Estland, Finnland, Frankreich, Deutschland, Griechenland, Ungarn, Island, Irland, Italien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Polen, Portugal, Rumänien, Slowakei, Slowenien, Spanien, Schweden) anerkannt.

