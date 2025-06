Die Siemens Energy-Aktie setzt ihre Rekordjagd fort und erreichte am Dienstag eine weitere Bestmarke bei 89,14 €. Seit den Tiefständen von Anfang April notiert der DAX-Titel inzwischen mit +112% im Plus. Was treibt den Kurs an und sind jetzt sogar Notierungen von 100 € möglich? Kurs bricht nach oben aus Nach der Mega-Rallye im vergangenen Jahr offenbarte das Papier zu Beginn dieses Jahres noch einige Schwächen, was im ersten Quartal zu einem volatilen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...