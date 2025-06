Die neuen flexiblen Verträge und automatisierten Mining-Systeme von ZA Miner erweitern den sicheren Zugang zu regulierten Krypto-Erträgen.

MIDDLESEX, Vereinigtes Königreich, June 04, 2025, die von der FCA-regulierten ZA Fundings Ltd betrieben wird, hat eine Reihe neuer Funktionen angekündigt, die den sicheren und strukturierten Zugang zum Mining von Kryptowährungen erweitern sollen. Das neueste Update der Plattform umfasst flexible Vertragsoptionen und ein vollständig automatisiertes Auszahlungssystem, wodurch das Engagement für Transparenz der Infrastruktur und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften weiter gestärkt wird.

Als Reaktion auf das wachsende Interesse an einer dezentralen Beteiligung an digitalen Vermögenswerten bietet ZA Miner nun Mining-Verträge mit unterschiedlichen Laufzeiten und geschätzten Leistungsprognosen an. Diese Optionen sind auf unterschiedliche Risikoprofile und Anlageziele zugeschnitten, von kurzfristigen Einstiegsverträgen bis hin zu längerfristigen Verpflichtungen.

Jeder Vertrag wird über das automatisierte Backend-System von ZA Miner verarbeitet, das den Mining-Betrieb sofort nach der Registrierung des Nutzers oder der Vertragsausführung aktiviert. Dies reduziert den manuellen Aufwand und gewährleistet eine Echtzeit-Integration mit Tools zur Leistungsüberwachung, sodass Nutzer Vertragsaktivitäten über ein sicheres Dashboard verfolgen können.

Der Mining-Betrieb wird durch energieeffiziente Geräte in verteilten Rechenzentren in Regionen wie Island und Kasachstan betrieben. Diese Standorte wurden aufgrund ihres Zugangs zu erneuerbaren Energien und ihrer stabilen Infrastruktur ausgewählt, was im Einklang mit dem Schwerpunkt der Plattform auf Umweltverantwortung und Betriebskontinuität steht.

Die täglichen Mining-Auszahlungen werden automatisch über verschlüsselte Übertragungsprotokolle an die von den Nutzern angegebenen Cold Wallets verteilt. Der automatisierte Prozess macht vom Nutzer initiierte Auszahlungen überflüssig und gewährleistet eine konsistente und sichere Auszahlung der Erträge. Die Benutzeroberfläche der Plattform umfasst auch Analysetools, mit denen Nutzer die Mining-Leistung bewerten und ihr Engagement auf Grundlage der Daten anpassen können.

Ein Sprecher von ZA Miner erklärte: "Die Einführung flexibler Verträgeund Automatisierung spiegelt unser Bestreben wider, die Transparenz zu verbessern und die Einstiegshürden für Nutzer weltweit zu verringern. Jedes Update, das wir implementieren, wird von unserem Engagement für Betriebssicherheit und Compliance geleitet."

ZA Miner wird von der britischen Finanzaufsichtsbehörde (FCA) beaufsichtigt. Alle Mining-Aktivitäten und benutzerorientierten Systeme werden in Übereinstimmung mit den britischen Rechtsvorschriften entwickelt. Obwohl historische Leistungsdaten zu Referenzzwecken zur Verfügung gestellt werden, weist das Unternehmen ausdrücklich darauf hin, dass alle automatisierten Krypto-Erträge Marktvolatilitäten unterliegen und nicht garantiert werden können.

Die Plattform wird derzeit von Nutzern in über 100 Ländern verwendet. Alle Vertragsaktivierungen und Nutzerregistrierungen werden online durchgeführt, ohne dass Software heruntergeladen werden muss oder physische Mining-Geräte erforderlich sind.

Über ZA Miner

ZA Miner ist ein cloudbasierter Mining-Anbieter mit Hauptsitz in Middlesex, Vereinigtes Königreich. Die Plattform wird von ZA Fundings Ltd unter der Aufsicht der FCA betrieben und bietet regulierten Zugang zu automatisiertem Krypto-Mining mit Schwerpunkt auf Systemautomatisierung, erneuerbaren Energiequellen und globaler Zugänglichkeit.

Medienkontakt:

Anisah Fatema Sheikh

ZA FUNDINGS LTD

info@zaminer.com

https://www.zaminer.com

