München (ots) -- Tara Tabitha und Jona Steinig beziehen die Sala - doch nicht alle sind begeistert- Streitereien und Lästereien: langsam kippt die Stimmung- Am 4. Juni 2025, um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+Jona Steinig und Tara Tabitha beziehen den Star-Strand. Für die Bewohner bedeutet das frischer Wind, für Can mal wieder eine Begegnung der anderen Art, zumindest mit Jona. Die beiden haben noch immer eine Rechnung offen. Die fünfte Episode von "Kampf der Realitystars" läuft am 4. Juni 2025 um 20:15 Uhr bei RTLZWEI."Die Queen ist Single und bereit, sich von einem Hofnarren unterhalten zu lassen" - kurz nach diesen Worten bezieht Tara Tabitha die Sala. Begrüßt wird sie direkt von ihrem Kollegen Jona Steinig, der nur wenige Minuten zuvor den Star-Strand bezogen hat. Während Tara direkt Schmetterlinge im Bauch hat als sie Can sieht, ist es Jona, der die Aussprache mit ihm sucht. Beide kennen sich aus "Germany Shore"-Zeiten, wo der ausgeschiedene Daymian etwas mit Cans Ex-Freundin Walentina hatte. Cans Vorwurf an Jona: Er hat Daymian angestachelt, etwas mit seiner damaligen Verlobten anzufangen. Ob der Zwist unter den beiden ausgeräumt werden kann?Für Beef sorgen Anouschka Renzi und Martin Angelo, die beide keine großen Fans von Taras österreichischem Schmäh sind. Ob da Ärger vorprogrammiert ist? Ärger könnte es auf Fall bei Anita und Pinar geben, denn die Meinung der Rapperin über die naive Ruhrpottlerin ist gesetzt: "Orientierungslos" und "gefährlich, aber hohl im Kopf". In Anitas Augen lästert und tratscht Pinar zu viel. Könnte das das Aus für die "taff"-Ikone bedeuten?Die "Wand der Wahrheit" sorgt auch in dieser Woche wieder für feuchte Augen. Die Frage lautet dieses Mal: "Wer ist auserzählt?". Anouschka Renzi und Martin Semmelrogge gelten in den Augen der Bewohner (und ihren eigenen) als auserzählt. Die Konsequenz für die beiden Schauspieler: Ihre selbstgewählten Manager Dennis Lodi und Stephen Dürr kämpfen im Showgeschäft für den Verbleib einer der beiden in der Show. Beide kehren schockiert in die Sala zurück; unter Tränen verkünden sie, wer die Sendung mit sofortiger Wirkung verlassen muss. Semmelrogge oder Renzi - für welchen der beiden Schauspiel-Legenden ist das Spiel um die Sendezeit vorbei?An Arabellas Tresen kommt es - wie jede Woche - zum großen Showdown. Wer fällt in dieser Woche den Neuankömmlingen zum Opfer? Eines sei gewiss: Bei "Kampf der Realitystars" kann man jederzeit mit einem Twist rechnen - so auch in dieser Woche ..."Kampf der Realitystars" wird von Banijay Productions Germany produziert. Ausstrahlung am 4. Juni 2025, um 20:15 Uhr, bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+.Über "Kampf der Realitystars":Am Star-Strand in Thailand kämpfen Deutschlands Promis in herausfordernden Action- und Geschicklichkeitsspielen um 50.000 Euro Siegprämie, den Titel "Realitystar 2025" und vor allem eines: Sendezeit! Doch auch abseits der Spiele und der "Wand der Wahrheit" des Reality-Kosmos müssen sich die Promis in der Gruppe behaupten. Immer wieder stellen sie sich Moderatorin Arabella Kiesbauer in der "Stunde der Wahrheit", während Neuankömmlinge dazustoßen und die Karten neu mischen.