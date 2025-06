DJ ÜBERBLICK am Morgen/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Australische Wirtschaft wächst im ersten Quartal nur schwach

Australiens Wirtschaft hat sich im ersten Quartal 2025 stark abgeschwächt und bleibt damit anfällig für die sich abzeichnende Schwäche der Weltwirtschaft, da der globale Handelskrieg und ein Anstieg der geopolitischen Risiken das Vertrauen von Unternehmen und Verbrauchern untergraben. Wie das australische Statistikamt mitteilte, wuchs das Bruttoinlandsprodukt (BIP) um 0,2 Prozent gegenüber dem Vorquartal und um 1,3 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Ökonomen hatten mit einem Jahreswachstum von rund 1,5 Prozent gerechnet.

Handelspartner sollen USA bestes Angebot für Handelsabkommen vorlegen

Die Trump-Administration hat ihre Handelspartner aufgefordert, vor der selbst gesetzten Frist in fünf Wochen ihr bestes Angebot für die Zollverhandlungen zu übermitteln. Die Pressesprecherin des Weißen Hauses, Karoline Leavitt, sagte, das Büro des Handelsbeauftragten der Vereinigten Staaten habe diesen Brief an alle Handelspartner geschickt, um sie freundlich daran zu erinnern, dass die Frist bald abläuft. US-Präsident Donald Trump erwarte gute Verhandlungsergebnisse, "und wir sind auf dem besten Weg dahin".

Musk nennt Trumps Gesetzespaket eine "ekelhafte Abscheulichkeit"

Elon Musk hat massiv gegen das Steuer- und Ausgabenpaket von US-Präsident Donald Trump gewettert. Der Milliardär, der in der Trump-Regierung bis vor kurzem für radikale Sparmaßnahmen zuständig war, nannte das Gesetzesvorhaben eine "ekelhafte Abscheulichkeit". Das Paket ist derzeit im Senat, es soll bis zum 4. Juli verabschiedet werden. Das Paket umfasst Steuersenkungen und reduzierte Ausgaben für die US-Gesundheitsfürsorge Medicaid sowie für Ernährungsprogramme.

+++ Konjunkturdaten +++

Südkorea Verbraucherpreise Mai +1,9% (PROG: +2,0%) gg Vorjahr

Südkorea Verbraucherpreise Mai -0,1% (PROG: unverändert) gg Vormonat

Südkorea Verbraucherpreise Kernrate Mai +2,0% gg Vorjahr, +0,2% gg Vormonat

