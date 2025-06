Amsterdam (ots/PRNewswire) -Die auf der Money20/20 Europe vorgestellte neue Lösung bietet personalisierte Benachrichtigungen und kontextbezogene Einblicke über verschiedene Anlageklassen hinweg und ermöglicht es Handelsplattformen und Beratern, das Engagement zu steigern und zeitnahe Entscheidungen in volatilen Märkten zu treffen.BridgeWise, die weltweit führende Plattform für KI-basierte Anlageinformationen, hat heute die Einführung von SignalWise (https://bridgewise.com/signalwise/?utm_source=pr&utm_medium=launch&utm_campaign=pr) bekannt gegeben, einem personalisierten Warn- und Informationssystem der nächsten Generation, das für digitale Handelsplattformen und Finanzberater entwickelt wurde. SignalWise wurde auf der Money20/20 Europe vorgestellt und ermöglicht es Plattformen und Anlageexperten, zeitnahe, transparente und hochrelevante Marktinformationen bereitzustellen, die Kunden ansprechen, den Handel ankurbeln und eine sichere Entscheidungsfindung unterstützen.Im Gegensatz zu herkömmlichen Warnsystemen kombiniert SignalWise Echtzeit-Ereigniserkennung mit einer einzigartigen KI-gestützten prädiktiven Analyse und umfassender Personalisierung. Dabei werden Ereignisse und Asset-Typen anhand ihrer Portfolios und ihres Verhaltens mit den richtigen Zielgruppensegmenten korreliert. SignalWise liefert Kontext und Perspektiven und stellt historische Analysen und Erkenntnisse in mehreren Sprachen für alle Arten von Wertpapieren bereit, von Aktien über ETFs und Investmentfonds bis hin zu Devisenpaaren, Kryptoindizes und Rohstoffen."In der aktuellen globalen geopolitischen Lage, die von Unsicherheit und Volatilität geprägt ist, freuen wir uns, ein Tool wie SignalWise vorstellen zu können, das transparente und verantwortungsbewusste KI nutzt, um Ihnen die Geschwindigkeit und Klarheit zu bieten, die Sie für sicheres Investieren benötigen", so Dor Eligula, Mitbegründer und Chief Business Officer bei BridgeWise. "SignalWise setzt neue Maßstäbe, indem es unmittelbare Markteinblicke für alle Anlageklassen mit den Interessen der Anleger kombiniert. Dies führt zu Warnmeldungen, die Aufmerksamkeit erregen, Kontext liefern und zu Maßnahmen führen."Das französische Unternehmen Goliaths.io ist eines der ersten, das eine Partnerschaft mit BridgeWise eingegangen ist, um SignalWise auf seiner Handelsplattform einzuführen. "Bei Goliaths.io sind wir bestrebt, an der Spitze der Innovation im Bereich der Handelstechnologie zu bleiben. Die Partnerschaft mit BridgeWise und die Einführung von SignalWise sind bahnbrechende Neuerungen, die unsere Plattform von anderen abheben und unseren Nutzern ein unvergleichliches Erlebnis bieten werden", so David Cohen, CTO und Mitbegründer von Goliaths.io."Durch die Nutzung der KI-gestützten Echtzeit-Marktinformationen von SignalWise werden wir unseren Nutzern personalisierte, umsetzbare Erkenntnisse liefern, die die Entscheidungsfindung und das Engagement auf ein bisher unerreichtes Niveau heben werden. Diese Zusammenarbeit stärkt unsere Position als Marktführer, der sich der Bereitstellung innovativer Tools verschrieben hat, die den Handelsgeschäften unserer Kunden einen echten Mehrwert bieten."Förderung einer rechtzeitigen, sicheren EntscheidungsfindungZum ersten Mal können Handelsplattformen und Berater den Handelszyklus vollständig kontrollieren und Investoren mit personalisierten, interessen- und verhaltensbasierten Benachrichtigungen aktivieren. SignalWise führt eine mehrstufige Architektur ein, die es von herkömmlichen Alarmierungs-Tools unterscheidet:- Erkennung von Live-Ereignissen: Identifiziert und übermittelt wichtige Marktbewegungen - wie Kursausbrüche, Kursbereichsverschiebungen oder Volatilitätsspitzen - nahezu in Echtzeit.- Kontextbezogene Einsichtsebene: Fügt Argumente sowie historische und statistische Rahmenbedingungen hinzu, um Anlegern zu helfen, Marktchancen schnell zu nutzen.- Tiefgreifende Personalisierung: Segmentiert Meldungen und Erkenntnisse für relevante Investoren auf Grundlage ihrer Interessen, ihrer Aktivität und ihres Verhaltens und optimiert so die Wirkung.Dieser intelligente Stack ermöglicht es Handelsplattformen, mit Nutzern auf eine aussagekräftigere Weise zu kommunizieren, und versetzt Berater in die Lage, selbst in Momenten, die nicht durch traditionelle Research-Desks abgedeckt sind, mit Zuversicht über Marktaktivitäten zu sprechen.Eine strategische Lösung für Plattformen und BeraterFür Handelsplattformen fördert SignalWise das Wachstum, indem es die Sitzungsaktivität erhöht, die Kundenbindung verbessert und inaktive Nutzer durch intelligente, ereignisbasierte Trigger reaktiviert. Warnmeldungen sind vollständig anpassbar und können über Push-Benachrichtigungen, E-Mail, SMS oder plattforminterne Integrationen versendet werden.Für Finanzberater schließt SignalWise eine wichtige Lücke zwischen langfristiger Strategie und täglichen Marktentwicklungen. Es bietet skalierbare, konforme und sofort einsetzbare Argumente, die Berater als proaktive Partner auf dem Anlageweg ihrer Kunden positionieren.SignalWise hat bereits in frühen Implementierungsphasen eine starke Zugkraft gezeigt und damit bewiesen, dass es nicht nur ein Benachrichtigungstool ist, sondern eine Konversions- und Kundenbindungsmaschine für mehrere Nutzersegmente:- Durchschnittliche Klickrate bei Marktbenachrichtigungen von bis zu 15 %- 3 USD Umsatz pro Benachrichtigung, bedingt durch erhöhte Nutzeraktivität- Deutlicher Anstieg der Kundeneinlagen, der direkt auf Warnmeldungen zurückzuführen ist.BridgeWise plant, die Abdeckung und den Nutzen von SignalWise in den kommenden Monaten zu erweitern, einschließlich der Integration mit Bridget (https://bridgewise.com/bridget/), dem weltweit ersten dialogorientierten KI-Investmenttool, das regulatorisch konforme Anlageempfehlungen bereitstellt.Informationen zu BridgeWise BridgeWise (https://bridgewise.com/) ist ein weltweit führender Anbieter von KI-gestützter Investment-Intelligence, der die Art und Weise revolutioniert, wie Investoren und Institutionen auf Finanzinformationen zugreifen und darauf reagieren. Mit fortschrittlichen mehrsprachigen Tools, Aktien- und Fondsanalysen sowie transparenter KI unterstützt BridgeWise über 50 institutionelle Kunden und 25 Millionen Endnutzer in 15 Sprachen. Mit Niederlassungen in Singapur, London, Brasilien, Thailand, Japan, Israel, den USA und Dubai arbeitet BridgeWise mit führenden globalen Institutionen zusammen, darunter Japan Exchange Group, SIX Swiss Exchange, B3, eToro, TASE, Rakuten, KBank und Interactive Brokers.