München (ots) -Vor dem bildgewaltigen Panorama der Südtiroler Alpen laufen derzeit die Dreharbeiten zu einem neuen Zweiteiler von "Mordach", der voraussichtlich 2026 im Ersten und in der ARD Mediathek zu sehen sein wird. Erneut erschüttert ein rätselhafter Mord die verschworene Gemeinschaft des Bergdorfs Mordach. Schnell verdächtigen die Dorfbewohner den Außenseiter Bastian Montag (Anton Spieker), nur Polizeichefin Toni Brandner (Sarah Bauerett) geht auch anderen Spuren nach. Ihre Ermittlungen drohen die alteingesessene Dorfgemeinschaft zu zerreißen."Insgesamt über sechs Millionen Abrufe in der ARD Mediathek und ein Spitzenplatz unter den meistgesehenen Fernsehfilmen in 2023 - das ist ein deutliches Signal: Das Publikum hat 'Mordach' für sich entdeckt und wünscht sich mehr. Mit dem neuen Zweiteiler 'Mordach - Jagd in den Bergen'(AT) setzen wir diesen Erfolg konsequent fort. Die Geschichte bleibt düster und komplex, die Figuren vielschichtig und überraschend. Wir wollen dem breiten Publikum erneut eine ebenso spannende wie atmosphärisch dichte Handlung bieten und freuen uns, das Format gemeinsam mit einem engagierten Team der UFA Fiction fortzusetzen", so Christoph Pellander, Redaktionsleiter der ARD Degeto Film.Zum Inhalt: Mordach lebt von einem lange tradierten Verhältnis aller Kräfte - zwischen den Alteingesessenen, den Jahreszeiten, den gottgewollten Regeln. Eine ganze Generation denkt, dass nur die Härtesten überleben, und lässt die nachfolgenden Generationen das auch spüren. Der Mord an Lisa Glauber (Ina Paule Klink) zerschießt die heile Welt der verschworenen Gemeinschaft. Dass die erfahrene Gebirgsjägerin - mit einer Kugel in der Brust und von einem Blutkreis im Schnee umrandet - am alten Hexenplatz gefunden wird, sorgt für hasserfüllte Aufregung. Während sich die rachsüchtigen Dorfbewohner auf den Außenseiter Bastian Montag (Anton Spieker) einschießen, der bewusstlos in der Nähe des Tatorts aufgefunden wird, folgt Polizeichefin Toni Brandner (Sarah Bauerett) noch weiteren Spuren. Das Opfer führte mit ihrem Exmann Daniel Glauber (Sebastian Weiss) und dessen Vater Maximilian (Harald Krassnitzer) erbitterte Rechtsstreitigkeiten. Als die beiden Geschäftsmänner in Bedrängnis geraten, möchte deren Erzrivale Jakob Brunner (Dominique Horwitz) die Gunst der Stunde nutzen. Der vorbestrafte Dorfpate macht Toni ein Angebot, das ihr zwar bei dem Fall hilft, sie aber auch den Job kosten kann. Während im Dorf das angefaulte Geflecht von Freundschaften, Abhängigkeiten und Geschäftsbeziehungen zerreißt, geht Toni einen riskanten Weg, um eine mörderische Intrige und die Wahrheit über Lisas Tod aufzudecken.Regie führt auch diesmal Roland Suso Richter. Neben Sarah Bauerett, die wieder als Polizeichefin Toni Brandner zu sehen sein wird, stehen u. a. Harald Krassnitzer, Dominique Horwitz, Max Wagner, Ina Paule Klink, Anton Spieker, Kristina Pauls, David Zimmerschied, Siemen Rühaak und Sebastian Weiss vor der Kamera von Max Knauer."Mordach - Jagd in den Bergen" (AT) ist eine Produktion der UFA Fiction im Auftrag von ARD Degeto Film für die ARD. Das Drehbuch stammt von Thomas André Szabó und Oskar Sulowski. Für UFA Fiction sind Ulrike Leibfried als Produzentin und Rebecca Schröder-Witscherkowsky als ausführende Produzentin zuständig. Verantwortlich in der Redaktion der ARD Degeto Film sind Christoph Pellander, Birgit Titze und Eva Scholz. Die Dreharbeiten in Südtirol dauern bis Ende Juni 2025.Pressekontakt:ARD Degeto FilmCarina HoffmeisterE-Mail: carina.hoffmeister@degeto.deTel.: 069 1509 331Original-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/6048520