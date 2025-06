Hannover (www.anleihencheck.de) - Positive Signale von der Inflationsfront: Die Teuerungsrate ist im Euroraum im Mai (wie bereits erwartet) gesunken und notiert mit 1,9% Y/Y erstmals seit September wieder unter der 2%-Marke, so die Analysten der NORD/LB in ihrer aktuellen Ausgabe von "NORD/LB am Morgen". ...

