Riyadh, Saudi-Arabien (ots/PRNewswire) -Die Saudi Ports Authority (Mawani) hat bei den Transport & Logistics Middle East (TLME) Awards 2025 höchste Auszeichnungen erhalten und bei einer Zeremonie in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate, die Preise in den Kategorien "Hafeninfrastruktur" und "Logistikzentrum" gewonnen.Diese Auszeichnungen unterstreichen die soliden Fortschritte des Königreichs bei der Stärkung seiner Hafeninfrastruktur und seiner Logistikkapazitäten. Zu den wichtigsten Meilensteinen gehören die größten Privatisierungsverträge in der Geschichte der saudischen Häfen - die Entwicklung und der Betrieb von Containerterminals im Jeddah Islamic Port und im King Abdulaziz Port in Dammam mit Investitionen von über 16 Milliarden SAR in Zusammenarbeit mit dem Privatsektor.Mawani hat auch Infrastrukturprojekte im Wert von mehr als 640 Mio. SAR im Jeddah Islamic Port auf den Weg gebracht, darunter die Vertiefung von Liegeplätzen und der Neubau von Anlegestellen für ultragroße Containerschiffe mit bis zu 24.000 TEU. Diese Initiativen stehen im Einklang mit der nationalen Verkehrs- und Logistikstrategie, die darauf abzielt, Saudi-Arabien als globale Logistikdrehscheibe zu positionieren, die drei Kontinente miteinander verbindet.Darüber hinaus hat Mawani Vereinbarungen über die Entwicklung von 20 Logistikparks in den Häfen des Königreichs unterzeichnet, deren Investitionsvolumen 10 Milliarden SAR übersteigt. Dazu gehört der größte integrierte Logistikpark des Nahen Ostens, der von Maersk im Islamischen Hafen von Jeddah mit einer Investition von 1,3 Mrd. SAR eröffnet wurde.Im Jahr 2024 erhielt Mawani acht nationale, regionale und internationale Auszeichnungen und begann das Jahr 2025 mit dem Gewinn des "Logistics Platform Award" bei den ShipTek International Awards.Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2702060/The_Saudi_Ports_Authority.jpgLogo: https://mma.prnewswire.com/media/2702111/The_Saudi_Ports_Authority_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/mawani-unterstreicht-die-fuhrungsrolle-saudi-arabiens-mit-einem-doppelerfolg-bei-den-transport--logistics-middle-east-awards-2025-302472975.htmlPressekontakt:Name: Ali Alhmmami,E-Mail: hello@masswedo.com,Rufnummer: +966 55 150 0095Original-Content von: The Saudi Ports Authority (MAWANI), übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/161216/6048581