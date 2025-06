© Foto: Piotr Swat - SOPA Images via ZUMA Press Wire

Die Valvoline-Aktie wird von Goldman Sachs zum Kauf empfohlen. Die Analysten sehen ein Kurspotenzial von bis zu 31 Prozent und stützen sich dabei auf das robuste Geschäftsmodell der US-amerikanischen Auto-Service-Kette.Die Investmentbank Goldman Sachs hat ein klares Signal an Anleger gesendet: Die Aktie der US-amerikanischen Auto-Service-Kette Valvoline sei ein "Best-in-Class"-Wert mit deutlichem Aufwärtspotenzial. Analyst Mark Jordan stufte die Aktie von "Neutral" auf "Kaufen" hoch und setzte das Kursziel auf 45 US-Dollar, was einem Plus von rund 31 Prozent gegenüber dem jüngsten Schlusskurs entspricht. Valvoline betreibt in den USA ein wachsendes Netzwerk von Wartungs- und …