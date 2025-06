DJ MÄRKTE ASIEN/Auf breiter Front aufwärts - Wahl-Rally in Seoul

Von Steffen Gosenheimer

DOW JONES--Die Börsen in Ostasien haben sich am Mittwoch der positiven Vorgabe der Wall Street angeschlossen, angeführt von Technologieaktien. Für gute Stimmung sorgte daneben die Hoffnung, dass womöglich ein direktes Gespräch der Präsidenten der USA und Chinas, Fortschritte im Handelsstreit beider Länder bringen wird; zumal ein solches Gespräch seitens der USA forciert zu werden scheint.

Klarer Tagesgewinner war die Börse im südkoreanischen Seoul. Dort ging es für den Leitindex Kospi um 2,7 Prozent nach oben. Nach Monaten politischer Turbulenzen hoffen die Akteure nun auf Stabilität, nachdem am Dienstag ein neuer Präsident gewählt wurde. Der linksliberale Lee Jae Myung ging erwartungsgemäß als Sieger aus der Wahl hervor. Lee kündigte an, das Wirtschaftswachstum zu fördern und die Zusammenarbeit mit den USA und Japan zu verstärken. Hinzu kamen günstig ausgefallene Inflationszahlen aus Südkorea. Sie schürten Hoffnungen auf weitere Zinssenkungen durch die Notenbank.

Der Nikkei-225 in Tokio stieg um 0,8 Prozent auf 37.751 Punkte. Hier wie auch an anderen Plätzen sorgte auch der deutlich erholte Dollar für Rückenwind, weil er Exporte auf Dollarbasis verbilligt. Für Auftrieb sorgten unter anderem gut ausgefallene Daten zu den Stellenangeboten in den USA, die auf einen robusten Arbeitsmarkt hindeuten. Der Dollar kostete zuletzt 143,91 Yen, verglichen mit rund 143 zur gleichen Vortageszeit. Die Chipwerte Advantest und Renesas stiegen weiter um 1,9 bzw. 3,5 Prozent. Autowerte zeigten sich ohne einheitliche Richtung. Toyota verteuerten sich um 1,9 Prozent, Nissan und Honda gaben leicht nach.

An den chinesischen Börsen in Shanghai und Hongkong (Späthandel) fielen die Gewinne mit je rund 0,4 Prozent geringer aus angesichts der weiter bestehenden Unwägbarkeiten der zukünftigen US-chinesischen Handelsbeziehungen. Autoaktien gehörten in Hongkong zu den Gewinnern. BYD stiegen um 0,8 und Geely um 2,3 Prozent. Laut einer EY-Studie haben chinesische Autohersteller im ersten Quartal einen erheblichen Gewinnzuwachs verzeichnet, während deutsche und US-Hersteller einen drastischen Rückgang hinnehmen mussten.

In Sydney legte der S&P/ASX-200 um 0,9 Prozent mit Hilfe von Zinssenkungshoffnungen. Diese hatten neue Nahrung erhalten von einem im ersten Quartal schwächer als erwartet ausgefallenen BIP-Wachstum. Unter den Einzelwerten zeigten sich Westpac 1,5 Prozent an fester. Dass die Wertpapieraufsichtsbehörde die Bank wegen Verstößen gegen die Kreditlizenz bei der Tochter Rams verklagt, belastete somit nicht.

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 8.541,80 +0,9% +3,1% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) 37.747,45 +0,8% -6,1% 08:30 Kospi (Seoul) 2.770,84 +2,7% +15,5% 08:30 Schanghai-Comp. 3.376,20 +0,4% -0,1% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 23.628,86 +0,5% +15,3% 10:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 9.36 % YTD EUR/USD 1,1379 0,0 1,1377 1,1416 +9,9% EUR/JPY 163,70 -0,0 163,78 162,97 +0,5% EUR/GBP 0,8412 -0,0 0,8415 0,8445 +1,7% GBP/USD 1,3527 0,1 1,3518 1,3518 +7,9% USD/JPY 143,87 -0,1 143,95 142,75 -8,5% USD/KRW 1.369,12 -0,7 1.378,71 1.374,48 -6,7% USD/CNY 7,1816 0,1 7,1749 7,1750 -0,5% USD/CNH 7,1918 -0,0 7,1919 7,1924 -1,9% USD/HKD 7,8466 0,0 7,8450 7,8435 +1,0% AUD/USD 0,6463 -0,1 0,6466 0,6456 +4,5% NZD/USD 0,6004 0,1 0,5997 0,5996 +7,8% BTC/USD 105.435,25 -0,1 105.521,35 105.276,70 +13,0% ROHOEL zuletzt VT-Schluss +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 63,22 63,37 -0,2% -0,15 -11,7% Brent/ICE 65,44 65,61 -0,3% -0,17 -12,2% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold 3.360,23 3.353,58 +0,2% +6,65 +28,8% Silber 30,30 30,39 -0,3% -0,09 +9,1% Platin 953,97 947,95 +0,6% +6,02 +6,6% Kupfer 4,85 4,83 +0,3% 0,02 +19,5% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags (Angaben ohne Gewähr)

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/gos/kla

(END) Dow Jones Newswires

June 04, 2025 03:28 ET (07:28 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.