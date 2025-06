Die Ergebnisse von Geratherm für das Geschäftsjahr 2024 zeigten einen Umsatzrückgang von 33% auf 14,0?Mio.?EUR, was in erster Linie auf deutliche Rückgänge in den Bereichen Healthcare Diagnostics und Incubator Systems sowie auf den Verkauf des Cardio/Stroke-Geschäfts (apoplex) zurückzuführen ist. Ein starkes Wachstum von 30% im Bereich Respiratory, der inzwischen mehr als die Hälfte des Gesamtumsatzes ausmacht, konnte diesen Rückgang jedoch teilweise kompensieren. Das EBIT ging um 42% zurück, die Marge blieb jedoch dank Kostensenkungen und Erlösen aus dem Verkauf von apoplex im zweistelligen Bereich. Während der Bereich Diagnostics weiterhin unter Marktsättigung und Preisdruck leidet, sind die Segmente Respiratory und Inkubatorsysteme nach neuen Zertifizierungen und Produkteinführungen für Wachstum im Geschäftsjahr 2025 positioniert. Angesichts einer gestärkten Bilanz und positiver Dynamik in einzelnen Geschäftsbereichen bestätigen die Analysten von mwb research ihre Kaufempfehlung, senken jedoch das Kursziel auf 6,00?EUR (zuvor: 7,00?EUR). Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/Geratherm%20Medical%20AG





