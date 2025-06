LONDON, June 04, 2025 (GBCI) zeigt.

Der GBCI untersucht über 250 Komplexitätsindikatoren in 79 Ländern, die 94?% des weltweiten BIP repräsentieren. Der Bericht hat wiederholt gezeigt, dass Südeuropa und Lateinamerika zu den komplexesten Wirtschaftsstandorten zählen, und dies ist auch im Jahr 2025 der Fall. Am anderen Ende der Skala stehen Nordeuropa und einige Offshore-Investitionszentren - die am wenigsten komplexen Standorte für Unternehmen.

Der Bericht stellt fest, dass die Komplexität relativ leicht zu bewältigen ist, zumindest für größere multinationale Unternehmen, die in der Lage sind, die Kosten für die Einhaltung der lokalen Vorschriften zu tragen. Weitaus schwieriger ist der Umgang mit der Unsicherheit. Die von den USA verhängten Sanktionen, die Lockdowns in China und die Blockade des Suezkanals haben bereits eine Verlagerung hin zu stärker diversifizierten Lieferketten eingeleitet, wobei Unternehmen versuchen, ihre Abhängigkeit von einzelnen Ländern bei der Beschaffung, der Herstellung oder dem Verkauf ihrer Produkte zu verringern. Ein Teil dieser Lösung, der im letztjährigen Bericht erwähnt wurde, ist der Aufstieg von Verbindungsländern wie Mexiko und Vietnam, die im Rahmen der sogenannten "China plus Eins"-Strategie Brücken im Handel zwischen China und den USA bilden. Diese Strategie ist nun mit den US-Zöllen in Konflikt geraten, die den Handelsüberschuss eines Landes mit den USA widerspiegeln und so Verbindungsstatus bestrafen.

Selbst wenn die Zölle sinken, deuten ihre Einführung und ihre raschen Änderungen auf ein grundlegendes Risiko für Unternehmen aus Ländern mit einem hohen US-Handelsüberschuss hin. Der Bericht stellt einen Rückgang des Vertrauens in die Stabilität fest, wobei die Mehrheit der Länder (55?%) angibt, der Diversifizierung der Handelskorridore Priorität einzuräumen. Er identifiziert eine Reihe von Ländern, die sich nun als neue Verbindungsländer herauskristallisieren könnten - mit einem geringen Komplexitätsgrad, der auf wirtschaftsfreundliche Regeln hindeutet, einem niedrigen US-Handelsüberschuss, der auf weniger wahrscheinliche Vergeltungsmaßnahmen hindeutet, einer angemessenen Größe und Komplexität der Wirtschaft, die eine Vielzahl von Aktivitäten in großem Maßstab unterstützt und Investitionen absorbiert, ohne den US-Handelsüberschuss stark zu beeinträchtigen, und einer multipolaren Ausrichtung, die ihnen blockübergreifenden Handel ermöglichen sollte. Zu diesen Ländern zählen das Vereinigte Königreich und die Niederlande in Europa, Ägypten und Saudi-Arabien im Nahen Osten sowie Australien und Hongkong im asiatisch-pazifischen Raum.

Mark Weil, CEO der TMF Group:

"Die wahre Herausforderung für Unternehmen ist heute nicht die Komplexität, sondern die Unsicherheit. Angesichts zunehmender Handelsspannungen, einer sich verändernden geopolitischen Landschaft und wirtschaftlicher Unberechenbarkeit sind Unternehmen gezwungen, Entscheidungen in einem Umfeld zu treffen, das sich über Nacht ändern kann. Zölle sind nur das jüngste Beispiel für die Risiken konzentrierter Lieferketten. Diversifizierung ist in diesem Zusammenhang notwendig. Die gute Nachricht ist, dass Unternehmen einen Teil der Komplexität der Diversifizierung durch die Reduzierung ihrer internen Komplexitäten ausgleichen können. Unser Benchmarking zeigt deutliche Unterschiede in der strukturellen Komplexität zwischen ähnlichen Unternehmen. Wir sehen hier eine Chance: Durch die Vereinfachung ihrer Strukturen und Supportmodelle - beispielsweise durch weniger Rechtssubjekte und wenige vertrauenswürdige globale Partner - können Unternehmen an Flexibilität gewinnen."

Die zehn führenden und die zehn letztplatzierten (1 = am komplexesten, 79 = am wenigsten komplex) 1. Griechenland 79. Kaimaninseln 2. Frankreich 78. Dänemark 3. Mexiko 77. Neuseeland 4. Türkei 76. Hongkong, SAR 5. Kolumbien 75. Jersey 6. Brasilien 74. Niederlande 7. Italien 73. Jamaika 8. Bolivien 72. Britische Jungferninseln 9. Kasachstan 71. Curaçao 10. China 70. Tschechien

