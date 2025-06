© Foto: Dall-E

Trump treibt über seine Medienfirma Truth Social die Zulassung eines Bitcoin-ETFs voran und will so weiter im Krypto-Markt mitmischen.Die Krypto-Offensive von Präsident Donald Trump nimmt weiter Fahrt auf: Die Medienplattform Truth Social, Teil des Trump Media & Technology Empire, hat über die Wertpapierbörse in New York einen entscheidenden Schritt in Richtung eines eigenen Bitcoin-ETFs unternommen. Mit dem Einreichen eines offiziellen Antrags bei der US-Börsenaufsicht SEC signalisiert das Unternehmen klare Ambitionen, sich als ernstzunehmender Akteur im boomenden Krypto-Markt zu etablieren. Der geplante Fonds trägt den Namen "Truth Social Bitcoin ETF" und soll Anlegern eine einfache …