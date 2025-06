Auffahrunfall ist nicht gleich Auffahrunfall: Wer trägt die Schuld, wenn beim Spurwechsel auf der Autobahn ein Unfall passiert? Nicht immer ist der Auffahrende allein schuld, so ein aktuelles Urteil. Der sogenannte Anscheinsbeweis kann aufgrund des Fahrverhaltens kippen. Ein Spurwechsel auf der Autobahn - und plötzlich kracht es. Wer dann haftet, ist nicht immer so klar, wie man meinen könnte. Das Oberlandesgericht (OLG) Frankfurt am Main hat nun mit Urteil vom 29.04.2025 entschieden: In einem ...

