MÄRKTE EUROPA/Freundlich - Hoffen auf US-Gericht bei Trump-Zöllen

DOW JONES---Freundlich sind Europas Börsen am Mittwoch in den Handel gestartet, gestützt von Kursgewinnen an der Wall Street, wo Technologieaktien zu den Favoriten gehörten. In Europa spiegelt sich das in Kursgewinnen wie bei Infineon (+3,2%) oder STMicro (+4,1%) wider, während der Stoxx-Technologieindex um 0,5 Prozent zulegt. Der DAX steigt um 0,7 Prozent auf 24.265 Punkte und nähert sich schon wieder dem jüngsten Rekordstand von 24.325 Punkten an. Der Euro-Stoxx-50 steigt um 0,3 Prozent auf 5.394 Punkte.

Der Beginn der neuen US-Strafzölle am Berichtstag von nun 50 statt 25 Prozent auf Stahl- und Aluminiumimporte belastet in der Breite nicht und auch nicht bei den potenziell betroffenen Einzelwerten wie Thyssenkrupp (+3,4%), Salzgitter (+3,3%) oder Arcelormittal (+1,2%). Die Börsen setzen weiter auf den sogenannten TACO-Trade ("Trump always chickens out"). Der Markt spekuliert also darauf, dass US-Präsident Trump wie schon mehrfach gesehen, wieder einknicken wird, nachdem er seine Handelspartner zunächst mit Maximalforderungen überzog.

Im Fokus stehen dazu US-Gerichte: Nachdem ein Berufungsgericht einen Entscheid gegen die reziproken Zölle wieder ausgesetzt hatte, müssten sich bis morgen die Kläger äußern, bis zum 9. Juni die US-Regierung, weiß Jochen Stanzl von CMC Markets. Zwischen dem 12. und 15. Juni sei dann ein Urteil zu erwarten.

EZB mit Zinserleichterung erwartet

Stützend wirken auch die Zinsaussichten in Europa: Eine weitere Zinssenkung der EZB am morgigen Donnerstag gilt als ausgemacht - es wäre die sechste in Folge. Nachdem die EU-Inflation am Vortag mit 1,9 Prozent unter das EZB-Ziel von 2 Prozent gerutscht ist, gibt es zudem Spekulationen, dass diese Zinssenkung nicht die letzte sein muss. Dazu schwelt die Hoffnung, dass der Handelsstreit zwischen den USA und China womöglich über ein Spitzengespräch zwischen den beiden Präsidenten gelöst werden kann.

Impulse könnten am Nachmittag Zahlen vom privaten US-Arbeitsmarkt sorgen. Dazu steht der ISM-Einkaufsmanagerindex für den US-Dienstleistungssektor auf dem Programm.

Bestellfantasie treibt Airbus

Bei Airbus geht es um 2,8 Prozent höher. Chinesische Fluggesellschaften könnten dort im kommenden Monat "hunderte" von Flugzeugen bestellen, berichtet die Nachrichtenagentur Bloomberg. "Kein Wunder, dass die Chinesen im Zollstreit Boeing links liegen lassen", kommentiert ein Händler.

Voestalpine hat Zahlen vorgelegt, die als solide bezeichnet werden. Der österreichische Stahlhersteller plant einen Turnaround bei seinen Gewinnen in diesem Jahr - trotz der US-Stahlzölle. Der Kurs legt um 3,6 Prozent zu.

Die Aktie des Brennstoffzellenexperten SFC Energy verteuert sich um 3,7 Prozent. Hier wird ein Großauftrag positiv aufgenommen. Deutsche Post ziehen 2,4 Prozent an, nachdem die Analysten von Citi die Aktie auf "Buy" erhöht haben. Bei Redcare soll es laut Marktteilnehmern eine Abstufung geben, das Papier sackt um 12 Prozent ab.

zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 5.394,16 +0,3% 18,46 +9,8% Stoxx-50 4.552,47 +0,2% 7,41 +5,5% DAX 24.265,20 +0,7% 173,58 +21,0% MDAX 30.972,07 +0,6% 198,73 +20,3% TecDAX 3.892,55 +0,6% 24,94 +13,2% SDAX 16.853,52 +0,9% 156,02 +21,8% CAC 7.783,89 +0,3% 20,05 +5,2% SMI 12.228,12 -0,1% -11,50 +5,5% ATX 4.418,66 -0,1% -4,96 +20,8% DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Di, 17:11 % YTD EUR/USD 1,1394 +0,1% 1,1377 1,1386 +9,9% EUR/JPY 163,94 +0,1% 163,78 163,77 +0,5% EUR/CHF 0,9374 +0,0% 0,9371 0,9374 +0,3% EUR/GBP 0,8418 +0,0% 0,8415 0,8417 +1,7% USD/JPY 143,89 -0,0% 143,95 143,84 -8,5% GBP/USD 1,3536 +0,1% 1,3518 1,3527 +7,9% USD/CNY 7,1784 +0,0% 7,1749 7,1757 -0,5% USD/CNH 7,1888 -0,0% 7,1919 7,1895 -1,9% AUS/USD 0,6470 +0,1% 0,6466 0,6464 +4,5% Bitcoin/USD 105.361,10 -0,2% 105.521,35 106.641,80 +13,0% ROHOEL zuletzt VT-Schluss +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 63,37 63,37 0% 0,00 -11,7% Brent/ICE 65,61 65,61 0% 0,00 -12,2% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold 3361,32 3353,58 +0,2% 7,75 +27,8% Silber 30,27 30,39 -0,4% -0,12 +8,7% Platin 951,44 947,95 +0,4% 3,49 +8,3% Kupfer 4,89 4,83 +1,2% 0,06 +20,5% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags (Angaben ohne Gewähr)

