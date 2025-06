Singapur (ots/PRNewswire) -SHEIN, der auf Mode- und Lifestyle spezialisierte Onlinehändler und -Marktplatz SHEIN hat neue Ziele hat neue Ziele für die Einhaltung von Produktanforderungen und Qualitätsprotokollen eingeführt und weitet seine Initiativen im Bereich Produktsicherheit für das Jahr 2025 weiter aus. Damit möchte das Unternehmen sein Engagement für Produktsicherheit und -qualität verstärken und die Einhaltung gesetzlicher Vorgaben in den relevanten Märkten sichern.- SHEIN hat seine Systematik für Produktsicherheitstests weiter ausgebaut und hierzu seine Partnerschaften mit 15 international anerkannten Produktprüfungsinstituten vertieft.- Das Unternehmen schätzt, dass es im Jahr 2025 15 Millionen USD für Initiativen zur Einhaltung der Vorschriften ausgeben wird, einschließlich der angestrebten zweieinhalb Millionen Produktsicherheits- und Qualitätstests innerhalb dieses Jahres, was einer Steigerung von 25 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht.Das mehrstufige Produktsicherheitsprotokoll von SHEIN gewährleistet die Einhaltung der geltenden gesetzlichen Vorschriften sowie der SHEIN-eigenen Produktsicherheitsstandards. Diese orientieren sich an behördlichen Anforderungen und Industriestandards, wie dem US Consumer Product Safety Act (CPSA) und der EU-Verordnung über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR).Die Systematik, die sich über den gesamten Prozess vor, während und nach dem Verkauf erstreckt, dient dazu, die Produktsicherheit zu überwachen und sicherzustellen, dass die Produkte die festgelegten Anforderungen erfüllen.Im Jahr 2025 wird SHEIN strategisch investieren um das Compliance-Managements auszuweiten und zu verbessern:Normen und RichtlinienSHEIN-Lieferanten, sowohl Produktionspartner als auch Drittverkäufer, sind selbstverständlich verpflichtet, die geltenden Produktsicherheitsgesetze und -vorschriften sowie die von SHEIN geforderten Standards und Kontrollen einzuhalten. Dazu gehören unter anderem die Restricted Substances List (RSL) und die Verhaltenskodizes von SHEIN.Das Unternehmen unterhält seit Langem einen Katalog "zugelassener" Stoffe, die den Richtlinien und Standards von SHEIN entsprechen und der allen SHEIN-Designern zur Verfügung steht. Im Laufe der Zeit hat SHEIN die Anforderungen verschärft und den Katalog der zugelassenen Materialien um Besätze und Accessoires erweitert.Voraussetzung für die Aufnahme in den Katalog ist die Konformitätsprüfung, die für Bekleidungsprodukte der Marke SHEIN gilt. Um sich zu qualifizieren und in den Katalog der zugelassenen Materialien aufgenommen zu werden, müssen Stoffe und Befestigungsmaterialien die SHEIN-Kriterien erfüllen und den chemischen Sicherheitsstandards entsprechen:- Kontrolle von Stoffen: Hochrisikostoffe wie Polyurethan (PU) müssen Tests bestehen, die sicherstellen, dass sie nicht auf der Restricted Substances List (RSL) stehen. Erst dann können sie in den Katalog für zugelassene Materialien aufgenommen werden. Darüber hinaus müssen ab April 2025 alle Stoffe, die für Kinderbekleidung der Marke SHEIN verwendet werden könnten, vor der Aufnahme in den Katalog auf die Einhaltung chemischer Standards und Entflammbarkeit geprüft werden.- Kontrolle von Besätzen und Accessoires: Zur Nachverfolgung der Konformität von Ausstattungen und Accessoires fertiger Kleidung hat SHEIN zudem ein zusätzliches System zur Nachverfolgung der Compliance eingeführt. Dieses System geht mit der Erweiterung des Katalogs für zugelassene Materialien einher und verbessert die Kontrolle von Bekleidung der Marke SHEIN ab der Beschaffungsphase. Möchte ein Lieferant, dass seine Designelemente oder Accessoires in die Bibliothek der zugelassenen Materialien aufgenommen werden, muss er Prüfberichte vorlegen, die die Einhaltung der Restricted Substances List (RSL) von SHEIN sowie anderer geltender Vorschriften belegen.Das spezialisierte Compliance-Team von SHEIN überwacht weltweit geltende Gesetze und Vorschriften genau, um die Standards und Richtlinien des Unternehmens regelmäßig zu aktualisieren und aufrechtzuerhalten.Überprüfung der Dokumentation und ZertifizierungSHEIN hat eine strenge Richtlinie eingeführt, die von Anbietern verlangt, Nachweise für Produkte aus Kategorien wie Elektronik, Kinderspielzeug, Kinderprodukte, Babyprodukte, Kosmetika, Medizinprodukte, Leichtindustrieprodukte, persönliche Schutzausrüstung (PSA) sowie Textilien mit spezifischen regulatorischen Anforderungen einzureichen. Diese Dokumente sind erforderlich für die Systemüberprüfungen und manuelle Prüfungen von SHEIN.Bis Mai 2025 wird SHEIN zusätzliche Maßnahmen zur Einhaltung der Vorschriften einführen, die Häufigkeit der Kontrollen erhöhen und Prüfberichte, Etiketten sowie Zertifizierungen - wie die Restriction of Hazardous Substances (RoHS)-Zertifizierung für die EU und die FCC-Zertifizierung für die USA - für alle Verkäufer von Hochspannungs.Überwachung und PrüfungDie Produktsicherheitstests, einschließlich chemischer Tests, werden während des gesamten Verkaufszyklus in Zusammenarbeit mit führenden externen Prüfstellen durchgeführt.In diesem Jahr hat SHEIN seine Partnerschaften mit 15 international anerkannten Prüfstellen, darunter Bureau Veritas, Intertek, QIMA, SGS und TÜV SÜD, erweitert sowie vertieft und will die Gesamtanzahl der Sicherheits- und Qualitätstests von 2 Millionen im Jahr 2024 auf 2,5 Millionen bis Ende 2025 erhöhen."SHEIN ist ein langjähriger Kunde von SGS, und wir arbeiten seit 2021 zusammen, um die Konformitätskontrolle von SHEIN-Produkten zu stärken", so Joy Jia, stellvertretende Direktorin des SGS China E-Commerce Teams. "Unsere Zusammenarbeit mit SHEIN hat sich von Jahr zu Jahr vertieft und umfasst die Qualitätsprüfung von Textilien, Spielzeug sowie Accessoires. SGS freut sich auch auf die weitere Zusammenarbeit mit SHEIN in der Zukunft, mit dem Ziel, die Konformität und Qualität von SHEIN-Produkten i kontinuierlich im Sinne unserer Kunden zu verbessern."Im Rahmen der kontinuierlichen Bemühungen von SHEIN um Transparenz und und die Einhaltung der Anforderungen lokaler Aufsichtsbehörden wird das Unternehmen proaktiv Meldungen über nicht konforme Produkte, die ein erhebliches Sicherheitsrisiko darstellen, an die Aufsichtsbehörden in den jeweiligen Märkten weiterleiten. Damit erfüllt SHEIN beispielsweise die Anforderungen des US Consumer Product Safety Act (CPSA) sowie der EU-Verordnung über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR).Dynamische AuswertungenSHEIN führt dynamische Bewertungen von Anbietern durch, die auf mehrdimensionalen Kriterien, wie der Compliance-Quote bei Produkttests und der Rate negativer Rückmeldungen, basieren. Sobald ein Anbieter die Anforderungen von SHEIN nicht erfüllt oder gegen sie verstößt, ergreift SHEIN entsprechende Maßnahmen gegen den Anbieter. Dazu zählen beispielsweise die Entfernung des Produkts von der Plattform, der Abzug von Punkten in der Anbieterbewertung, die Einführung von Beschränkungen für Nachbestellungen bis hin zur Beendigung der Sobald SHEIN von einer Beanstandung eines Produkts erfährt, wird das Produkt als Vorsichtsmaßnahme sofort aus dem Verkehr gezogen, während wir eine Untersuchung durchführen.Seit dem Start des Marktplatzes hat SHEIN die Zusammenarbeit mit mehr als 540 Verkäufern beendet, welche die Compliance-Anforderungen nicht erfüllt haben.SHEIN nimmt die Produktsicherheit sehr ernst und arbeitet daran seinen Kunden sichere und zuverlässige Produkte anzubieten, unabhängig davon, ob es sich um Produkte der Marke SHEIN oder um Produkte von Drittanbietern auf dem Marketplatz handelt."Produktsicherheit ist kein leeres Versprechen an unsere Kunden. Als verantwortungsbewusstes globales Unternehmen unternimmt SHEIN damit konsequente und anhaltende Anstrengungen", sagt Chris Pan, Global Head of Compliance bei SHEIN. "Da unser Produktangebot immer umfangreicher und tiefer wird, investiert SHEIN in den Aufbau von Systemen und Partnerschaften, welche die Compliance-Protokolle des Unternehmens verbessern. Es ist eine Herausforderung, aber wir können und werden sie meistern.