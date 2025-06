Auf der "New Food Investor Conference" von mwb research gab Peter Vogt, Leiter Investor Relations bei KWS, Einblicke in die Strategie und Zukunftsperspektiven des Unternehmens. Er betonte die Stärken von KWS und beantwortete Fragen zur Position des Unternehmens im Saatzuchtmarkt - mit besonderem Fokus auf das wachsende Gemüsesegment. KWS ist ein führender europäischer Saatgutzüchter mit starker globaler Präsenz und einem Schwerpunkt auf gentechnikfreien Kulturen wie Zuckerrüben, Mais, Getreide und Gemüse. Das profitable Wachstum des Unternehmens wird durch Innovation und eine leistungsstarke F&E-Plattform vorangetrieben. Angesichts der weltweit steigenden Nachfrage nach hochwertigem Saatgut ist KWS gut für langfristigen Erfolg aufgestellt. Das Gemüsesegment ist zwar noch klein, weist jedoch starkes Potenzial auf - neue Sorten sollen in Kürze auf den Markt kommen. Strategische Investitionen und eine gut gefüllte Innovationspipeline untermauern den überzeugenden langfristigen Wachstumsausblick. Die Analysten von mwb research bestätigen ihre Kaufempfehlung sowie das Kursziel von 83,00?EUR auf Basis konservativer Schätzungen. Die Aufzeichnung finden Sie hier: https://research-hub.de/events/video/2025-06-03-09-30/KWS-GR. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/kws-saat-se-co-kgaa





© 2025 AlsterResearch