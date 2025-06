Der Gas- und Ölförderer Neptune Energy hat in der Altmark in Sachsen-Anhalt eine Pilotanlage zum Abbau von Lithium in Betrieb genommen. Damit soll Lithium aus Thermalwasser mit der DLE-Methode (Direct Lithium Extraction) gewonnen werden, das für Elektroauto-Batterien verwendet werden könnte. Die Pilotanlage liegt im Salzwedeler Ortsteil Steinitz. Nach erfolgter Genehmigung durch das Landesamt für Geologie und Bergwesen testet das Unternehmen dort ...

