Die Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) übernimmt eine 60-Prozent-Mehrheit an der Eurobridge Intermodal Terminal LLC im ukrainischen Batiovo. Mit diesem Schritt stärkt HHLA ihre Rolle als Schienengüterverkehrs-Pionier in Europa und festigt die Ukraine als zentrale Drehscheibe für Containertransporte vom Schwarzen Meer bis in den EU-Raum. Unter dem neuen Namen "HHLA Eurobridge Batiovo" entsteht ein Joint Venture zwischen der HHLA International GmbH und Fortior Capital LLC, das in enger Kooperation mit der HHLA-Tochter METRANS den Terminal leistungsfähig aus- und weiterentwickelt. Voraussetzung ...

