© Foto: David Vives - unsplash

Fondsmanager bereiten sich auf weitere große Umschichtung vor, bevor sie in die Sommerpause gehen. Die Änderungen für das zweite Quartal im S&P 500 sollen voraussichtlich Ende dieser Woche bekannt gegeben.Craig Siegenthaler, Analyst bei der Bank of America (BofA), schrieb am Dienstag in einer Mitteilung an Kunden, dass mehrere Finanzwerte durch die bevorstehende Indexanpassung profitieren könnten. "Wir sehen Robinhood als einen aussichtsreichen Kandidaten für die Aufnahme in den S&P 500 bei der kommenden Neugewichtung. Und wir halten Interactive Brokers für einen starken Anwärter auf den Wechsel aus dem S&P 400, sowohl aufgrund der Unternehmensgröße als auch, weil der S&P 500 untergewichtet …