Warschau/Berlin (ots) -- Michal Gebala wird im Rahmen der polnischen Expansionsstrategie der PAIR Finance Group zum Geschäftsführer berufen- PAIR Finance eröffnet Standort und baut Team in Warschau auf- Innovative Technologie kombiniert KI, digitale Kommunikation und VerhaltenspsychologieDie meisten Menschen verbinden Inkasso mit negativen Erfahrungen. PAIR Finance (https://pairfinance.com/pl/home/) möchte das ändern. Das Technologieunternehmen nutzt dafür Künstliche Intelligenz und führt die Branche in bereits neun Ländern Europas erfolgreich an, mit Kunden wie dem Online-Modehändler Zalando. Heute gibt PAIR Finance mit dem Start in Polen seinen Markteintritt in Mittel- und Osteuropa bekannt und eröffnet damit seinen zehnten Markt. In diesem Zuge verstärkt es seine Führungsebene mit Michal Gebala. Als Geschäftsführer wird er vom Standort Warschau aus gemeinsam mit seinem Team das Wachstum von PAIR Finance in Polen vorantreiben.Das Fintech setzt auf Reinforcement Learning, Supervised Learning und GenAI, um die Servicequalität im Inkasso für Verbraucher*innen zu verbessern und die Rückführungsquote für Geschäftskund*innen zu maximieren. Dabei integriert PAIR Finance neueste Erkenntnisse aus der Verhaltensökonomie und Psychologie. Der Schlüssel zum Erfolg: individuell optimierte Lösungsangebote. So kann das KI-Modell beispielsweise vorschlagen, einer Verbraucherin am Dienstagmittag eine Nachricht in kooperativer Tonalität zu senden und die Zahlungsmöglichkeiten BLIK und Apple Pay anzubieten.Als Geschäftsführer von PAIR Finance Polen wird Michal Gebala ernannt. Er verfügt über knapp zwei Jahrzehnte Führungserfahrung in der Finanzdienstleistungsbranche. Unter anderem hatte Michal Gebala die Funktion des Country Heads Polen bei den Unternehmen OMNIO, MyBucks und Mini Credit inne. Zuletzt war er als Head of Digital Collections beim österreichischen Inkassounternehmen AxFina Holding SA tätig."Wir freuen uns sehr, mit Michal Gebala einen erfahrenen Finanz-Experten für PAIR Finance gewonnen zu haben", sagt Stephan Stricker, CEO und Gründer der PAIR Finance Group. "Er wird seine umfassende Expertise in Polen für uns einbringen und verfügt über ein ausgezeichnetes Netzwerk. Seine Erfolgsbilanz deckt sich mit unserer Vision, das Inkasso durch mutige Innovation neu zu definieren. PAIR Finance ist mit Michal bestens aufgestellt für die Expansion auf dem polnischen Markt.""Ich freue mich, beim dynamischsten Techunternehmen für Inkasso in Europa den polnischen Markt aufzubauen", sagt Michal Gebala, Managing Director PAIR Finance Poland. "Nachdem ich mir ein Bild davon machen konnte, was das Team von PAIR Finance entwickelt und erreicht hat, bin ich sicher, dass wir bestens dafür aufgestellt sind, polnischen Unternehmen mit unserem innovativen und verbraucherzentrierten Ansatz einen Service zu liefern, der völlig neu auf dem Markt ist und der in unserer Branche führend sein wird."PAIR Finance findet auf dem europäischen Markt große Beachtung und zählt aufgrund des herausragenden Service mehr als 500 Geschäftskund*innen, darunter namhafte Digitalplayer aus den Branchen E-Commerce, PSP, Banking, digitale Services, Versicherungen, TelCo, Mobility oder Energie. Ein ganzheitlicher Ansatz unterstützt Verbraucher*innen dabei, offene Zahlungen selbstbestimmt zu tätigen und ein gerichtliches Verfahren zu vermeiden. In Polen bietet das Fintech Verbraucher*innen beliebte lokale Bezahlmethoden.Polen ist eine der am schnellsten wachsenden Volkswirtschaften in Europa. Für das Jahr 2025 wird ein Anstieg des BIP um 3,5 % erwartet. Das Land zeichnet sich aktuell durch eine Verschuldungsquote unterhalb des EU-Durchschnitts aus. Die Verschuldung der privaten Haushalte in Polen lag im zweiten Quartal 2024 bei 23,4 % des BIP, was deutlich unter den Höchstständen von 2015 liegt.Bildmaterial zur redaktionellen Verwendung finden Sie unter:https://pairfinance.com/en/mediakit-poland/