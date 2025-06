Erfurt (ots) -Die ersten drei Schulklassen aus der diesjährigen Frühjahrsstaffel von "Die beste Klasse Deutschlands" (KiKA/hr/ARD) haben es geschafft: Nach spannenden Klassen-Duellen in den Schulbattles und einer aufregenden Punktejagd in den Wochenshows geht es nun im großen Superfinale um den Titel und die Klassenfahrt nach Budapest.Moderiert von Clarissa Corrêa da Silva und Tobias Krell fiebern die Fans am 7. Juni 2025 um 8:20 Uhr im Ersten, in der ARD-Mediathek, bei kika.de und im KiKA-Player mit, wer die Trophäe mit nach Hause nimmt und auf Klassenreise nach Budapest fahren darf. Außerdem ist das Superfinale am 13. Juni 2025 um 19:30 Uhr bei KiKA, auf kika.de und im KiKA-Player zu sehen.Die Entscheidung fällt unter anderem zwischen der Klasse 6LF3 des Elisabeth-Gymnasium aus Eisenach (Thüringen), der Klasse 7b des Otto-von-Taube-Gymnasium aus Gauting (Bayern) und der Klasse 6b der Papageno-Grundschule aus Berlin. Welche Schulklasse das letzte Finalticket bekommt, entscheidet sich in der letzten Wochenshow am kommenden Freitag, dem 6. Juni 2025 (19:30 Uhr bei KiKA, auf kika.de und im KiKA-Player) im Duell der 7c des Städtischen Willi-Graf-Gymnasium München und der 7d der Leibnizschule aus Wiesbaden.Für besondere Showmomente sorgen prominente Gäste: Comedienne Maria Ziffy verzaubert das Publikum mit ihren magischen Künsten und stellt die Finalklassen damit vor eine schwierige Aufgabe. Für jede Menge Action sorgt Content Creator Fabian Baggeler, der mit einem selbstgebauten Hovercraft ins Studio düst und buchstäblich in die Luft geht. Erstmalig schaltet sich der bekannte Moderator Klaas Heufer-Umlauf per Videobotschaft zu und hat eine besondere Quizfrage für die Kinder parat. Für musikalische Stimmung im Studio sorgt die Schauspielerin und Musikerin LINA mit ihrem aktuellen Song "Liebst Mich".In der KiKA-Quiz App (https://www.kika.de/eltern/applikationen/kika-quiz/kika-quiz-100.html) kann während des Superfinales im Mitspielmodus live teilgenommen und die spannende Quiz-Atmosphäre von "Die beste Klasse Deutschlands" auf dem Handy oder Tablet miterlebt werden. Außerdem stehen im "Quizcamp" der App jede Menge Fragen zu verschiedensten Themen für das mobile Training bereit.Das Online-Angebot von "Die beste Klasse Deutschlands" auf kika.de bietet Hintergrundinformationen, spannenden Zusatz-Content, Tutorials sowie Erklär-Videos. Auch auf den Social-Media-Kanälen von KiKA wie dem TikTok-Channel (https://www.tiktok.com/@besteklasse_kika) @besteklasse_kika gibt es regelmäßige Updates, Aktionen, Spin-Offs und Q&A's zur Show für die Community."Die beste Klasse Deutschlands" (KiKA/hr/ARD) ist eine Produktion von Bavaria Entertainment im Auftrag von KiKA und ARD. Redaktionelle Verantwortung bei KiKA tragen Thomas Miles unter redaktioneller Mitarbeit von Marko Thielemann. Für Das Erste zeichnen Tanja Nadig und Elen Schmidt vom Hessischen Rundfunk verantwortlich.Weitere Informationen finden Sie auf kommunikation.kika.de. (https://kommunikation.kika.de/presse-informationen/dossiers/dbkd-staffel-einundzwanzig-100.html)Pressekontakt:FOOLPROOFED GmbHwww.foolproofed.deMarkus Hermjohannesmarkus@foolproofed.deTel: +49 178 251 532 8Charlotte Rüterrueter@foolproofed.deTel: +49 1573 095881Der Kinderkanal von ARD und ZDFUnternehmenskommunikationGothaer Straße 3699094 ErfurtTelefon: +49 361.218-1827E-Mail: kommunikation@kika.dekommunikation.kika.deOriginal-Content von: KiKA - Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6535/6048786