Die irre Rally bei der Aktie des britischen Wasserstoff-Spezialisten ITM Power setzt sich zur Wochenmitte nahtlos fort. Erneut gewinnt der Titel an der Heimatbörse in London prozentual zweistellig und klettert auf ein frisches 52-Wochen-Hoch. AKTIONÄR-Leser sitzen nun auf satten Gewinnen binnen kurzer Zeit.In der Euro-Notierung erreicht die Aktie von ITM Power am Mittwoch auf der Handelsplattform Tradegate zwischenzeitlich 1,14 Euro. Kaum zu glauben: Erst Mitte Mai hat DER AKTIONÄR im Rahmen der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...