Mainz (ots) -Rheinland-pfälzische Spitzenpolitiker:innen ab 6. Juni 2025 im Gespräch / Ausstrahlung in "SWR Aktuell Rheinland-Pfalz" in TV, Hörfunk, online auf swr.de/rp und dem SWR-Youtube-Kanal.Der Südwestrundfunk (SWR) lädt wieder rheinland-pfälzische Spitzenpolitiker und -politikerinnen der in den Landtag gewählten Parteien zu den "SWR Aktuell Sommerinterviews" ein. Diese werden ab 6. Juni 2025 vormittags im SWR PopUp Studio in der Betzelsstraße 27 in Mainz aufgezeichnet und über verschiedene Kanäle ausgestrahlt: Am Abend ab 19:30 Uhr im SWR Fernsehen sowie in SWR Aktuell Radio; online sind sie unter SWR.de/rp (https://www.swr.de/swraktuell/rheinland-pfalz/swraktuell-rp-100.html) und dem SWR-Youtube-Kanal (http://www.youtube.com/user/swr) abrufbar.Gespräche mit Spitzenpolitiker:innen in der Mainzer InnenstadtWie verlässlich sind Schulen und Kitas im Land? Wie kann Rheinland-Pfalz von den neuen Infrastruktur-Milliarden des Bundes profitieren? Wird der ländliche Raum beim Thema Nahverkehr abgehängt? Sterben weitere Krankenhäuser? Im Sommer vor der Landtagswahl läuft die Politik sich auf der Suche nach Antworten auf diese Fragen wahlkampf-warm. Sie fragen nach: Die "SWR Aktuell"-Moderatorinnen Daniela Schick, Dorit Becker und -Moderator Sascha Becker. Sechs rheinland-pfälzische Spitzenpolitikerinnen und -politiker werden in 15-minütigen Interviews auch Fragen von Zuschauerinnen und Zuschauern beantworten, die im SWR PopUp Studio gesammelt wurden.Die "SWR Aktuell Sommerinterviews" in Rheinland-PfalzFolgende Politiker:innen werden befragt:Fr., 06. Juni Jan Bollinger (AfD), Moderation: Sascha BeckerFr., 13. Juni Daniela Schmitt (FDP) Moderation: Daniela SchickFr., 20. Juni Gordon Schnieder (CDU), Moderation: Sascha BeckerFr., 27. Juni Joachim Streit (Freie Wähler), Moderation: Daniela SchickFr., 04. Juli Alexander Schweitzer (SPD), Moderation: Sascha BeckerFr., 11. Juli Katrin Eder (B'90 / Grüne), Moderation: Dorit BeckerNach der Ausstrahlung sind die "SWR Aktuell Sommerinterviews" in der ARD Mediathek abrufbar: www.ardmediathek.de/swrInfos auch auf http://swr.li/swr-aktuell-sommerinterviews-2025-rpFoto auf www.ARD-foto.deNewsletter "SWR vernetzt" http://x.swr.de/s/vernetztnewsletter