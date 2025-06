Frankfurt am Main (ots) -Solarpaneele senken nicht nur die Stromrechnung. Sie werden zu einer langfristigen Investition in die Energieunabhängigkeit des Eigenheims. Denn mit jedem Entwicklungssprung bei der Effizienz bzw. dem Wirkungsgrad von Solarzellen wird die Investition leistungsfähiger und zukunftssicherer. In diesem Frühjahr verkündete der Solartechnologieführer Longi nicht nur einen, sondern gleich zwei neue Wirkungsgrad-Weltrekorde. Sie geben einen Vorgeschmack auf die Solarmodule der Zukunft, die bald noch mehr sauberen Strom auf den Dächern produzieren werden.Hausbesitzer sollten auf Rückkontakt- und Tandemtechnologie achtenIm Mai erreichte Longi einen Wirkungsgrad von 27,81 % bei einer Solarzelle, die die Rückkontakt-Technologie HIBC (Heterojunction Interdigitated Back Contact) verwendet. Dieses Ergebnis wurde vom Institut für Solarenergieforschung in Hameln (ISFH) unabhängig verifiziert und stellt nun den weltweit höchsten Wirkungsgrad für eine monokristalline Silizium-Photovoltaikzelle dar.Gleichzeitig stellte Longi mit seiner Tandem-Solartechnologie einen neuen Weltrekord auf. Es kombinierte Silizium- und Perowskit-Schichten und erreichte einen bestätigten Wirkungsgrad von 34,85%.Solche Entwicklungen sind auch ein Zeichen dafür, wohin sich der Solarmarkt entwickelt: mehr Strom auf kleineren Dächern, verbesserte Ästhetik ohne sichtbare Vorderseitenverdrahtung und bessere Leistung bei unterschiedlichen Lichtverhältnissen.Warum Rückkontakt-Technologie den Stromertrag auf dem Dach erhöht und es die derzeit beste Investition im Bereich Solar ist......weiterlesen auf eu.longi.com (https://eu.longi.com/de/blog/what-solar-efficiency-records-mean-for-your-roof-a-look-at-the-future-of-back-contact-and-tandem-technology)Pressekontakt:nadinebuetow@longi.comOriginal-Content von: LONGi Green Energy Technology Co., Ltd., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/168623/6048807