London (www.anleihencheck.de) - Das vom Repräsentantenhaus verabschiedete Gesetzgebungspaket "One Big Beautiful Bill Act" droht, das US-Defizit deutlich auszuweiten - vor allem durch die geplante Verlängerung der Steuersenkungen von 2017, so die Experten von AllianceBernstein.Zugleich würden die Zinskosten stark ansteigen, was den Haushalt zusätzlich belaste. Die Märkte würden bereits mit höheren Anleiherenditen reagieren, warne Eric Winograd, Director-Developed Market Economic Research bei AllianceBernstein: Ohne Kurskorrektur schrumpfe der finanzielle Spielraum der US-Regierung erheblich. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...